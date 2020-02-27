Bu ilçelerin çöpleri Sivas’a taşınacak

Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği (SİVÇEKAB) Şubat ayı toplantısı Ulaş'ta yapıldı.

Her ay farklı bir ilçede toplanan katı atık birliği meclis toplantısı Şubat ayında Ulaş ilçesinde gerçekleştirildi. Belediyede düzenlenen toplantıya Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ile birlikte, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ve Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik katıldı.

Toplantıda birlik gündem maddeleri görüşüldü, fikir alışverişinde bulunuldu. İlçe de mülkiyeti Belediyeye ait Ulaş Belediyesi Akaryakıt İstasyonu yanında bulunan alanda kurulacak olan Katı Atık Transfer İstasyonunun fiziki yapısı ele alındı. Ayrıca Ulaş dahil 5 ilçe merkezinde, birlik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katkılarıyla yapılacak katı atık çöp transfer istasyon yerleri konusu görüşüldü.

İstasyonlar faaliyete geçtiğinde katı atıkların çevre ve görüntü kirliliğine mahal vermeksizin özel araçlarla Sivas merkezde bulunan ayrıştırma merkezine iletime kararı verildi.

Toplantıdan sonra Belediye Başkanı İlbey toplantıya katılan Belediye Başkanlarına Ulaş tablosu hediye etti.

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