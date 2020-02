Başkan Bilgin,”Alkışla havaya girmez, eleştiri ile moral bozmayız”

Altyapı ve Çevre Şehircilik Çalıştayında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, alkışla havaya girmeyeceklerini, eleştiri ile de moral bozmayacalarını söyledi.

Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde planlanan, ‘Altyapı ve Çevre Şehircilik Çalıştayı’ bugün Sivas Öğretmen Evi salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Esentepe ve Eski Sanayi kentsel dönüşüm projeleri ile Kızılırmak,Kale projesi gibi Sivas’ın geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi için yapılacak çalışmaları da sıralayan Başkan Bilgin, “Eski Sanayi Kentsel Dönüşümünde toplamda 80 bin m2’lik alanda 2000 yılından itibaren süregelen Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile 2015 yılında başlayan 97 hektarlık alanda yapılacak olup her iki alanda da hak sahipleri ile yapmış olduğumuz istişareler devam etmektedir.” İfadelerine yer verdi.

Yeni itfaiye binası yapılacak

Yeni İtfaiye Binası yapılacağını da kaydeden Başkan Bilgin, “Şehrin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5 bin m2 inşaat alanına sahip modern bir itfaiye merkezi olarak tasarlanıp, eski otobüs depolama alanı yerine yapılması planlanmaktadır.” dedi.

Millet kıraathaneleri geliyor

Başkan Bilgin, Millet Kıraathanelerinin de yapılmasının planlandığını belirterek “Vatandaşlarımızın kitap okuyup hoşça vakit geçirebilecekleri mekânlar olarak planlanmıştır. Şehrimizdeki tüm bölge parklarının içerisine yapılacaktır.” şeklinde konuştu.

Amatör sporcular unutulmadı

Amatör Spor evlerine bu yıl başlanacağını kaydeden Başkan Bilgin, Perakende Sebze Halinde cephe düzenlemesi yapılması planlandığını kaydederek şehrin muhtelif mahallerinde çok fonksiyonel semt pazarları oluşturulacağını kaydetti.

“Eleştiri ile moral bozmayız”

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Bilgin, “Biz bu şehre hizmet ederken tek hedefimiz kamunun menfaati ve milletimizin memnuniyeti bunu yaparken de kamu kurumlarına takılmadan mevzuatın el verdiği ölçüde çözüm odaklı yaklaşarak istişareye ve eleştiriye açık bir çalıma yürütüyoruz. Hizmet edenler her zaman eleştirilebilir belki bu şehrin önündeki en büyük engel eleştirinin anlamını bilmemektir. Eleştiri her şeye kötü demek değil yön göstermektir. Belediye Başkanı olarak yapılan eleştiriler bize yol gösteriyorsa eksikliğimizi ortaya koyuyorsa yapılacak işin daha kaliteli hale getirilmesini sağlıyorsa kimden gelirse gelsin başımızın üstünde yeri vardır. Ama eleştiri sadece üretilen hizmeti değersizleştirmek sadece ‘ben varım beni muhatap al’ anlayışıyla yapılıyorsa güler geçeriz ona takılmayız. Anlayışımız en ufak alkışla havaya girmemek en ufak eleştiriyle moral bozmamak biz milletimizden aldığımız güçle bu millete hizmet etmek için yola çıktık. Hayırlı işler yapınca dua alacağımızı biliyoruz. Aslolan görevimizi iyi yapmak ve bu süre sona erdiği zaman kubbede hoş bir seda bırakmak.” diyerek çalıştaya emek veren herkese teşekkür etti.

