Sivasspor’da 4 futbolcu kart sınırında!

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Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’un, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Kırmızıbeyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan’ın MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçında görev yapamayacaklar.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

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