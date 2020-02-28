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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler: "Koronada gereksiz panik yapılıyor" "Panik yapacak bir durum yok. Bildiğimiz standart önlemlerin dışında gerektirecek özel bir şey de yok”

İHA

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammer Güler, korona virüsü salgınıyla ilgili paniğe gerek olmadığını, ölüm riskinin diğer grip vakalarından farksız olduğunu söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler: "Koronada gereksiz panik yapılıyor" "Panik yapacak bir durum yok. Bildiğimiz standart önlemlerin dışında gerektirecek özel bir şey de yok”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammer Güler, korona virüsü salgınıyla ilgili paniğe gerek olmadığını, ölüm riskinin diğer grip vakalarından farksız olduğunu söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammer Güler, korona virüsü salgınında paniğe gerek olmadığını söyledi. Güler, “Korana virüsü, yıllardır bilinen soğuk algınlığı etkeni olan bir virüstür. Bu arada Orta Doğu'da Mers dediğimiz tipi çıktı. Daha önce 20032004’lerde Çin’de Sars tipi çıkmıştı. Şimdi de Kovit19 denilen, yine Çin’de hayvanlardan geçen enfeksiyon yapan bir virüs çıktı. Genel anlamıyla yayılma hızı yüksek, ölüm oranı düşük olmasına rağmen yaygın bir panik oluşturuldu. Ama panik yapacak bir durum yok. Bildiğimiz standart önlemlerin dışında gerektirecek özel bir şey de yok” dedi.

"Vücut savunması zayıf olanlarda ölüm görülüyor"
Dr. Güler, genellikle vücut savunması zayıf olanlar veya vücudu zayıflatıcı ilaçlar kullananlarda ölümler gözlendiğini belirterek, “Çin’de yaşanılan vakalar da gösteriyor ki ek hastalığı olanlar, vücut savunması zayıf olanlar veya vücudu zayıflatıcı ilaçlar kullananlarda ölümler meydana geliyor. Örneğin çocuklarda ölüm gözlenmedi. Gençlerde yine çok az veya az olanlarda da yine altta yatan bir hastalığı olanlarda oldu. O tür hastalar genellikle ölüyor. Daha fazla ölüm oluyor. Genel olarak bakıldığında korona salgınında diğer vakalarla kıyasla fazla bir ölüm olmadı. 1,5 milyarlık Çin’de 8090 bin kişi etkilendi. Onlardan da 2 bin 800 dolaylarında ölüm oldu. Virüse yakalanıp iyileşen, herhangi bir sıkıntısı olmayan milyonlarca insan var. O yüzden panik yapmanın bir gereği yok” diye konuştu.

“Her zaman ellerimizi yıkamalıyız”
Dr. Güler, benzer salgınlardan korunmak için ellerin yıkanması gerektiğine vurgu yaparak, “Her zaman yapmamız gereken bir yerlere dokunduğumuzda veya kirli olduğunu hissettiğimiz yüzeylere dokunduğumuzda ellerimizi yıkamamız gerekir. Enfeksiyonumuz varsa, öksürük aksırık varsa, mendile öksürmemiz gerek. Mendil yoksa kolumuzu tutup öksürmemiz lazım. Mümkünse maske takmak lazım, en doğru olan bu. Ev halkı veya büro çalışanları maske takıp korunabilirler. Yine de sık sık ellerini yıkamaları gerekir. Enfekte olduklarını hissettiklerinde ortak alanlara; telefon, mouse, klavye veya ortak kullanılan masaların düzenli temizliğini yapmak gerekir. Korana virüsünde diğer virüslerden farklı yaklaşım yok. Şuan ülkemizde korona virüsü yok. Ama bir şekilde geleceği söyleniyor. Geldiğinde de panik yapacak bir durum yok” şeklinde konuştu.

Bu hastalığı olanlar dikkat
Dr. Güler, korona virüsünün genellikle kanser, şeker, kalp, tansiyon ve vücut savunma sistemini zayıflatıcı ilaç kullananlarda ölümcül olduğunu hatırlatarak, “Kanser hastaları, şeker, kalp, tansiyon hastaları veya vücut savunma sistemini zayıflatıcı ilaç kullananlar gibi vücut savunma sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda ölümcül olabiliyor. Bu ölümler korona virüsüne özgü bir şey değil. Burun akıntısı gözlenmiyor. Boğaz, baş ağrısı, nefes darlığı ve hastalığın ilerlemesine bağlı vücudun diğer sistemleri de etkilenebiliyor. Ağırlıklı olarak görünen bunlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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