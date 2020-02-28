Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural antrenmana katılmadı. Kırmızıbeyazlı ekip bugün öğleden sonra kara yolu ile Ankara'ya giderek karşılaşmanın hazırlıklarını başkentte sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-02-28 12:01:24



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