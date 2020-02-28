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Sivasspor’da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

İHA

Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor’da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman , top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızıbeyazlı ekip ana bölümde ise geniş alan pas çalışması ve çift kale maç yaptıktan sonra antrenmanı tamamladı.
Kırmızıbeyazlılar öğleden sonra kara yolu ile Ankara’ya gidecek ve yarın başkentte yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Ankaragücü ile DG Sivasspor Süper Lig'in 24. hafta maçında pazar günü 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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