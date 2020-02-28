Sivasspor, Ankara’ya gitti

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Sivasspor, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara’ya gitti.

Süper Lig’in 24. hafta maçında pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak DG Sivasspor, sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 20 kişilik kafileyle Sivas’tan ayrılarak kara yoluyla Ankara’ya hareket etti. Kırmızıbeyazlı ekip yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

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