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Korona bilgilendirme konferansı

İHA

Gürün Meslek Yüksekokulunda Koronavirüs konulu konferans verildi.

Korona bilgilendirme konferansı

Gürün Meslek Yüksekokulunda Koronavirüs konulu konferans verildi.
Gürün Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Berna Baysal Bakay öğrencilere ve öğretmenlere Koronavirüsün nasıl yollarla bulaştığını, virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattı. Bakay “Ortaya çıktığı yerin Çin’in Wuhan kenti olarak bilinen virüs hafif orta ve ağır olarak üç şekilde seyredebiliyor. Koronavirüsün belirtileri şöyle sıralanabilir: Kuru öksürük, ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık. Koronavirüsün 100'ün üzerinde çeşidi bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu hayvanlarda enfeksiyona yol açan, çok azının insanlara bulaşan bir virüs çeşididir” dedi.
Hafif soğuk algınlığı ile atlatılabilir
Bakay, virüsün insanlara geçen türünün hafif soğuk algınlığı ile atlatılabileceğini ifade edip, “İnsanlara geçen Koronavirüsün büyük çoğunluğu hafif bir soğuk algınlığıyla atlatılabilmektedir. Koronavirüsün çok az bir kısmı böyle bir mutasyona uğrayarak sadece üst solunum yolunda değil akciğere inebilme becerisini elde etmiştir. Böylece ortaya zatürre tablosuyla birlikte çıkmaktadır. Zatürreyle gelen hastalarda da çok ağır seyirli bir grip tablosuna yol açmaktadır” dedi.
Gripiçin alınan tedbirler yeterli
Bakay, virüsten korunmak için grip vakalarında alınan tedbirlerin alınmasının yeterli olacağını ifade edip, “ Koronavirüs, korunma yolları gripten korunma yollarına benzer. Bu hastalıktan korunmak için el hijyeni son derece önemlidir. Eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Alkol bazlı el antiseptiğinden de el temizliğinde faydalanmak mümkündür. Hasta olunduğunda, hapşırıldığında ya da öksürüldüğünde ele hapşırmamak ve öksürmemek gerekmektedir. Hapşırırken, öksürürken tek kullanımlık kağıt mendil tercih edilmelidir. Mendil bulunamıyorsa, kollardan biri ağız ve burun bölgesine götürülerek çıkacak damlacıkların havaya yayılması engellenebilir. Koronavirüs koruyucu maske kullanımı önemlidir. Hasta olan kişilerin maske kullanarak bu hastalığın başkalarına bulaşması önlenebilir. Ayrıca bağışıklığı güçlendirecek şekilde beslenmek, taze sebze ve meyve tüketmek, bol sıvı almak, kalabalık ve kapalı alanlarda bulunmamak hastalıktan korunmak için alınacak önlemlerdendir. Kapı kollarına dokunulmamalı ve kapı kolları iyi dezenfekte edilmelidir” dedi.
Bakay ülkemizde bu virüsün tehdit unsuru olmadığını söyleyip, virüs olan ülkelerde ölümlerin 80 yaş üstünde görüldüğünü belirtti.

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