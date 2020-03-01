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Sivas'ta şehitler için konvoy düzenlendi

DHA


Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS (DHA)SİVAS'ta, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için konvoy oluşturuldu.
Sivas'ta Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği saldırılarda şehit olan askerleri anmak için konvoy düzenlendi. Modifiye tutkunu sürücüler sosyal medya üzerinden şehitler için organize oldu. Konvoy oluşturulacağını öğrenen halk da etkinliğe katıldı. Gültepe Mahallesi Taha Akgül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 150 araca Türk bayrakları takıldı. Konvoy Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde devam ederek, İnönü Bulvarında sona erdi. Konvoya katılanlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Konvoyun ardından Kongre Müzesi önünde toplanan sürücüler şehitler için saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik şehitler için dua edilmesiyle sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL
2020-03-01 19:56:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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