15 yaşındaki Turan, ahırda intihar etti

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Turan B. (15), evlerinin ahırında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Yolkaya köyünde meydana geldi. AdemDilek B. çiftinin 3 çocuğundan Turan B.'den bir süre haber alamayan babası, evlerinin ahırını kontrol etti. Turan B., içeri girdiğinde oğlu Turan'ı iple ahırın tavanına asılı bulunca sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ipten aldıkları Turan'ı ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turan B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Turan B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Yıldızeli Hüsnü Ümit AVCI

2020-03-02 09:41:16



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