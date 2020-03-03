Otomobilin çarptığı at telef oldu

Aslında bu kadar büyükmüş!

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, başıboş gezen at, otomobil çarpması sonucu telef oldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sivas-Kayseri karayolunun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Ertan Demir idaresindeki 58 AAF 177 plakalı otomobil, yolda başıboş gezen ata çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan at, telef oldu. Sürücü Ertan Demir, kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Telef olan at ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-03-03 11:25:37



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