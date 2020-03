(Görüntülü) Sivas'ta otomobilin çarptığı at, telef oldu

SİVAS'ta yolda başıboş gezen at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Ertan Demir idaresindeki 58 AAF 177 plakalı otomobil yolda başıboş gezen ata çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile savrulan at telef oldu. Araç sürücüsü Ertan Demir kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Telef olan at ise olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas

