Trafik kazası 2’si ağır 5 yaralı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gürün ilçesi şehir merkezinde meydana geldi. Kazada Malatya istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan B.G. (25) yönetiminde ki 23 AAP 106 plakalı otomobil kaldırıma çıktı. Hasar gören aracın içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İkisi ağır olan toplamda beş yaralı ambulanslarla Gürün devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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