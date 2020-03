Suşehri Devlet Hastanesi, bölge hastanesi oldu

Kısa bir dönem önce 50 yataklı olarak hizmete açılan Suşehri Devlet Hastanesi, yetkililerin girişimi ile 100 yatağa çıkarılıp C sınıfından B sınıfı hastaneler sınıfına çıkarılarak bölge hastanesi oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Uğurlu, "Yeni yapılan Suşehri Devlet Hastanemiz Sağlık Bakanlığının onayı ile C sınıfı hastane kategorisinden, B sınıfı kategorisine yükseltilerek 100 yataklı Bölge Hastanesi olarak yeniden tescillenmiştir. Bununla birlikte yeni devlet hastanemizde birçok değişim de beraberinde getirilmiş olacaktır. Hastanemizin B sınıfı kategorisine yükseltilmesiyle birlikte, bir çok yeni poliklinikler ve servislerin yanında acil polikliniğinde de yenilikler olacaktır. Bizim şuanda hizmet alamadığımız beyin cerahi, cildiye, intaniye gibi bölümlerin gelmesiyle birlikte uzman hekim sayımız 15 den 30 uzman sayısına ulaşmış olacağız. Her poliklinik de görev yapan uzman kadro sayımız da 2 veya 3’e çıkmış olacak. Bu durumda bizim en büyük avantajımız uzman kadromuzdan birinin tayini çıktığında o bölümde en az 1 uzman doktorumuzun hizmet veriyor olmasıdır. Yine bununla birlikte Sivas'a sevk edilen hasta sayısında azalma olacaktır. Acil servisinde yapılacak deşikliklerle birlikte şuan Sivas’a sevk edilen bir çok acil hastaya Suşehri devlet hastanesinde müdahale edilecektir. Bir adet olan anestezi uzman sayımız 2’ye çıkarılarak daha fazla cerrahi müdahale yapılabilecektir. Suşehri Devlet Hastanesinin B sınıfı devlet hastanesi onayıyla birlikte hastan görev yapan, hemşire, ebeni, laboratuvar teknisyeni, hizmetli, güvenlik ve memur kadrosunda da artış olacaktır. Yine hastanemiz bünyesinde; 1. Basamak yeni doğum bakım ünitesi, 1. Basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, 2. Basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, palyatif bakım merkezi kurulmasıyla birlikte ve en önemlilerinden birisi olan acil servisinin 1 den 2 ye çıkarılmış olmasıdır. Şu an hastanemizde ki bu büyük değişimle Suşehri ilçe halkı birlikte çevresindeki 8 ilçe halkı da sağlık hizmetlerinden faydalanmış olacaklardır. Bu hizmetin bizleri en çok mutlu eden tarafı ise Sivas'a daha az hastamızın sevk edilmesi olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.