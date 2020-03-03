SİEV 2 bin Çocuk Kazağı Bağışları

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Suşehri İlim ve Eğitim Vakfı (SİEV) Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneğine, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 2 bin 400 adet çocuk kazağı bağışladı.

Vakıf Başkanı Sivaslı iş adamı Erdoğan Bozatlı aracılığıyla Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği’ne ulaştırılan kazaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere Gıda Bankasındaki giyim reyonlarında yerlerini aldı.

Ambalajlarıyla birlikte gönderilen çocuk kıyafetleri, 614 yaş arası kazaklardan oluştu. Çeşitli renk ve modeldeki çocuk kıyafetlerin, Hayat Ağacı Derneği’nde kaydı bulunan ve Gıda Bankasından yardım almaya uygun olan kimselerin çocuklarına periyodik dönemlerde dağıtılacağı belirtildi.

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