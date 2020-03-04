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Sivas’ın Divriği ilçesinde telef olmuş iki kurt bulundu.

Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, SivasDivriği karayolu Divriği ilçesi, Güneyevler geçişinde yol üzerinde 15 metre ile yatan iki kurt cesedi buldu. Üzerlerinde ateşli silah yarası bulunmayan kurtların, sürü halinde yoldan karşıya geçerken araç çarpması sonucu telef olduklarını tahmin ediliyor.

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