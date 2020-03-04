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Türküsü vardı, baklava ve lokumunu da yaptılar Sivas’ın vazgeçilmez tatlarından olan, türkülere konu olmuş Madımak bitkisi ile baklava ve lokum yaptılar

İHA

Sivas'ın vazgeçilmez tatlarından olan, türkülere konu olmuş Madımak bitkisi ile baklava ve lokum yaptılar.

Türküsü vardı, baklava ve lokumunu da yaptılar Sivas’ın vazgeçilmez tatlarından olan, türkülere konu olmuş Madımak bitkisi ile baklava ve lokum yaptılar

Sivas’ın vazgeçilmez tatlarından olan, türkülere konu olmuş Madımak bitkisi ile baklava ve lokum yaptılar.
Sivas Halk Eğitim Müdürlüğü bu yıl açtığı Aşçılık Kursunda bir ilke imza attı. Sivas’ın vazgeçilmez tatlarından olan, Sivas kültüründe de ayrı bir yeri bulunan Madımak bitkisi ile baklava ve lokum yapıldı. Yaklaşık 180 çeşit yemeği yapıldığı iddia edilen Madımak bitkisi ile ilk kez bir tatlı yapılmış oldu. Yapılan baklava bir hayli beğenildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Sivas Halk Eğitim Müdürü Ramazan Baker, Madımak ile 180 çeşit yemek yapıldığını belirterek, “Halk eğitim merkezimizin sağlıklı mutfak atölyesi projesi var. Bu proje kapsamında bugün madımak bitkisinden çeşitli ürünler yaptık. Bu ürünleri aşçı öğretmenlerimiz, kursiyerlerimize öğrettiler. Madımak’ın Sivas kültüründe önemli bir yeri var. Fakat genel olarak Madımak’ın sadece yemeğini biliyoruz. Yalnız bizim literatürümüzde 180 çeşit yemeği var. Bugün bunlardan Madımak baklavasını, lokumunu, yemeğini ve şerbetini yaptık. Geçmişten beri bildiğimiz ve değer verdiğimiz Madımak’ın çeşitli yiyeceklerini öğrenerek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.

Patente alınacak
Usta öğretici aşçı Leyla Susamış da Madımak ile yaptıkları baklava ve lokumun patentini almayı düşündüklerini söyledi. Susamış, “Madımaktan lokum yaptık, yapım süresi 45 dakika sürdü. Yazdan topladığımız Madımak’ları kurutarak derin dondurucuda bekletiyoruz. Derin dondurucudan çıkardığımızda suyla güzelce pişirdikten sonra, bir bardak kadar alıp bilendırda inceltip bir köşeye koyuyoruz. Sonra yeterli kadar şekerimizi, nişastamızı, Madımak’ımızı ve az bir şey limon tuzumuzu karıştırarak kaynatıyoruz. Ben Osmanlı zamanında kullanılan baharatlardan da içerisine katarak aromasını daha da değiştirdim. Lokumu daha modernleştirdim. Ortaya çok güzel bir lezzet çıktı. Rabbimizin izni ile patentini de alırız” dedi.

Neden olmasın diyerek başladılar
Aşçılık Eğitmeni Sema Geçgel, neden olmasın diyerek kolları sıvadıklarını ve neticede çok güzel bir tat ortaya çıkardıklarını ifade edip şunları kaydetti:
“Biz burada her yaştaki arkadaşlarımıza bilmediği ve unutulmuş şeyleri öğretiyoruz. Aynı zamanda da yeni şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde biz bugün baklava çalışması yaptık. Gayette güzel oldu. İlk kez yapılan bir ürün. Madımak’ın her şeyini yapıyoruz. Ana yemeklerini, lokumunu, çorbasını yapıyoruz. Farklı farklı yemeklerini yapıyoruz. Neden baklavası olmasın diyerek bugün baklava çalışması yaptık. Madımak baklavası, Madımak’ı püre haline getirilip, hamuru Madımak ile yoğrulmasından oluşuyor. Aynı zamanda ceviz ile birlikte, Madımak’ı da arasına koyarak böyle bir çalışma yaptık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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