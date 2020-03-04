Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek Sivas’ı Zara ilçesinde lise öğrencilerinin yaptığı bilimsel çalışmada zeytinyağında çözülmüş propolisin yaraları hızlı iyileştirildiği tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek Sivas’ı Zara ilçesinde lise öğrencilerinin yaptığı bilimsel çalışmada zeytinyağında çözülmüş propolisin yaraları hızlı iyileştirildiği tespit edildi

İHA

Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi 10/C sınıfı öğrencileri Ceren Çatalkaya ve Sude Nur Belli, Danışman Öğretmeni Kimya Öğretmeni Adem Kılınç gözetiminde, zeytinyağında çözdükleri Zara propolisinin deri hücreleri üzerindeki yaraları erken iyileştirdiğini tespit ettiler.

Liselilerin bu buluşu ile yaralar erken iyileşecek Sivas’ı Zara ilçesinde lise öğrencilerinin yaptığı bilimsel çalışmada zeytinyağında çözülmüş propolisin yaraları hızlı iyileştirildiği tespit edildi

Sivas’ın Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi 10/C sınıfı öğrencileri Ceren Çatalkaya ve Sude Nur Belli, Danışman Öğretmeni Kimya Öğretmeni Adem Kılınç gözetiminde, zeytinyağında çözdükleri Zara propolisinin deri hücreleri üzerindeki yaraları erken iyileştirdiğini tespit ettiler.
Öğrenciler Zara ilçesinde üretilen propolisi etanol ve zeytinyağı ile ayrı ayrı çözümleyen Çatalkaya ve Belli, zeytinyağı çözeltili propolisin vücutta oluşan yaraları daha kısa sürede iyileştirdiğini gözlemledi.
Konu hakkında açıklama yapan Kimya Öğretmeni Adem Kılınç, “Reçinemsi yapıda olan propolis, en uygun etil alkol ile çözülebiliyor. Fakat etanollu ekstraktların olumsuz bir tarafı, dini hassasiyet olan kişilerde, çocuklarda ve hastalarda kullanılması uygun görülmemektedir. Birkaç yıldır yapılan çalışmalarda zeytinyağlı propolisler elde edilmiştir fakat zeytinyağlı propolislerin bio özellikleri tam olarak açıklanamamıştır. Biz de yaptığımız bu çalışmada hem etil alkolde, hem de saf sızma zeytinyağında Zara propolisinin ekstrelize edilmiş örneklerini yara iyileştirme, üçte üç fibroblast hücre üzerindeki yara iyileştirme oranını araştırmak istedik. Üniversitede yaptığımız araştırmalarımız sonucunda farklı konsantrasyonlarda elde ettiğimiz zeytinyağlı ve etil alkollü propolislerin etkinliğini araştırdık. Zeytinyağlı propolisin özellikle etanollu ekstrakta göre daha iyi yara kapatma, hücre çoğaltma özelliğini tespit ettik, düşük konsantrasyonlarda olmasına rağmen” dedi.
Projenin Tubitak yarışmasında yer bulduğuna değinen Kılınç, “Yaptığımız bu çalışma sonucunda 51. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında Kayseri bölge finallerine Boyoloji alanında ilk on proje arasında seçildik. 912 Mart tarihleri arasında Kayseri’de yapılacak proje yarışmasında okulumuzu, ilçemizi, ilimizi temsil edeceğiz” diye konuştu.
Projedeyi gerçekleştiren öğrenciler Ceren Çatalkaya ve Sude Nur Belli ise yaptıkları açıklamada, “Projemizde propolisin zeytinyağı ve alkol eksreksindeki yara iyileştirme etkisini baz aldık. Vücudumuz dıştan gelen etmenler yüzünden yara oluşturabiliyor. Oluşan yaralarında olabildiğince hızlı iyileşebilmesi gerekiyor ki enfeksiyon kapmasın, mikrop girmesin. Bunun için piyasada sentetik ilaçlar bulunmakta ama sentetik ilaçlar yan etkileri olduğundan dolayı pek fazla tercih edilmemektedir. Bu sebepten dolayı da insanlar daha çok doğal ürünlere yöneliyor. Biz de bu yüzden Zara propolisini seçtik. Propolisler coğrafi etkisine göre farklı özellik göstermektedir. Zara ilçemiz de endemik bitki türlerini barındırdığı için kendisine has özelliği olduğunu düşündük. Bu sebepten propolisimizin Zara bölgemizden seçtik. Günümüzde arıcılık faaliyetleri önem kazanmaktadır ve bu önem giderek artmaktadır. Propolisin değeri ilçemizde çok fazla bilinmemektedir. Bu sebepledir ki değerlendirilmiyordu. Projemizle ilçemizde üretilen propolislerin değerlendirilmesi de sağlanılmış olacaktır” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı
YEREL HABERLER Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı
Öğrencilerden TSK’ya destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden TSK’ya destek
Fernando: "Şampiyon olma ihtimalimiz var" Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Fernando: "Galatasaray maçına konsantre olduk" "Şampiyon olma ihtimalimiz var"
YEREL HABERLER Fernando: "Şampiyon olma ihtimalimiz ...
Sivassporlu Fernando: Galatasaray maçının önemini biliyoruz
YEREL HABERLER Sivassporlu Fernando: Galatasaray maçının önemini ...
Zara Belediyesi İdlib Şehitleri için mevlit okuttu
YEREL HABERLER Zara Belediyesi İdlib Şehitleri için mevlit okuttu
Ulaş’ta deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Ulaş’ta deprem ve yangın tatbikatı
81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı Sivas’ta bulunan TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünün kapatılarak, işletmenin Ankara’da kurulan TÜRASAŞ’a bağlanmasına tepki geldi
YEREL HABERLER 81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı Sivas’ta bulunan ...
Türküsü vardı, baklava ve lokumunu da yaptılar Sivas’ın vazgeçilmez tatlarından olan, türkülere konu olmuş Madımak bitkisi ile baklava ve lokum yaptılar
YEREL HABERLER Türküsü vardı, baklava ve lokumunu da ...
Telef olmuş iki kurt bulundu
YEREL HABERLER Telef olmuş iki kurt bulundu
(Görüntülü) Lisedeki deprem tatbikatında İdlib şehitleri unutulmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Lisedeki deprem tatbikatında İdlib ...
Lisedeki deprem tatbikatında İdlib şehitleri unutulmadı
YEREL HABERLER Lisedeki deprem tatbikatında İdlib şehitleri ...
Rıza Çalımbay: Galatasaray maçı finalin de üstünde bir maç
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Galatasaray maçı finalin de üstünde ...
Rıza Çalımbay: “Maç saatinin değişmesine gerek yok” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Galatasaray’ın gücünü biliyoruz” “Maç 19.00’da ise gece 22.30'a alın”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Maç saatinin değişmesine gerek ...
Sivas'ta nefes kesen tatbikat Sivas’ta Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
YEREL HABERLER Sivas'ta nefes kesen tatbikat Sivas’ta Deprem Haftası ...
SİEV 2 bin Çocuk Kazağı Bağışları
YEREL HABERLER SİEV 2 bin Çocuk Kazağı Bağışları
Duman operasyonu duman etti
YEREL HABERLER Duman operasyonu duman etti
(Görüntülü) Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişi ...
Suşehri Devlet Hastanesi, bölge hastanesi oldu
YEREL HABERLER Suşehri Devlet Hastanesi, bölge hastanesi oldu
Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişide koronavirüs şüphesi
YEREL HABERLER Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişide koronavirüs ...
Bir günlük gelirini TSK’ya bağışladı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çay ocağı işleten bir esnaf bir günlük gelirini TSK’ya bağışlayacağını açıkladı, ayrıca ilçede sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampana ile kısa sürede 15 bin TL bağış sağlandı
YEREL HABERLER Bir günlük gelirini TSK’ya bağışladı Sivas’ın ...
Sivas’ta yüksek ateş sorunu yaşayan Afgan, gözetim altına alındı
YEREL HABERLER Sivas’ta yüksek ateş sorunu yaşayan Afgan, gözetim ...
Trafik kazası 2’si ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Trafik kazası 2’si ağır 5 yaralı
(Görüntülü) 3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine şehitler için Türk Bayrağı diktiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 bin rakımlı Kösedağ'ın zirvesine ...
(Görüntülü) Sivas'ta otomobilin çarptığı at, telef oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta otomobilin çarptığı at, telef ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X