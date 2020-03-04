Koronaya karşı Peskütan zırhı Sivaslılar, Korona gibi salgınlara karşı, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen Peskütan çorbasını içerek korunuyor

Sivaslılar, Korona gibi salgınlara karşı, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen Peskütan çorbasını içerek korunuyor.

Sivas’a bağlı Beypınar köyünde, Sivas Valiliği tarafından geliştirilen “300 fikir 300 proje” kapsamında 'Yürek Isıtan Çorba Peskütan Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Sivas’a özgü olan ve şifa kaynağı olarak görülen Peskütan çorbası pişirilerek davetlilere ikram edildi. Çorba hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, kendi elleri ile kaselere doldurduğu çorbalardan misafirlere ikram etti.

Peskütan çorbasını hazırlayan köy sakinlerinden Hatice Çelik, Korona ve benzer virüslere karşı bu çorbanın tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Çelik, “Korona virüsüne yakalanmamak için bu Peskütan çorbasını yemenizi tavsiye ediyorum. Bunun her şeye şifası var, mesela soğuk algınlıklarına, iç hastalıklarına iyi gelir” dedi.

Çelik, çorbanın tarifini ise şu şekilde verdi:

“Önceden yoğurdu pişiriyoruz, sütü çalıyoruz ondan sonra yayıkta yayıyoruz. Bidonlara koyup üzerine tuz atarak bir ay bekletiyoruz. Sonra yemeklik ölçüde torbalıyoruz. Çin’deki hastalıklara virüslere bu Peskütan çorbası şifalıdır bunu yiyene o hastalıklar bulaşamaz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.