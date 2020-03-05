Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

Süper Lig takımlarından Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 12 maçta yenilmeyerek başarılı bir grafik çizdi. Kırmızıbeyazlılar en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019’da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet almıştı.

Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor maçından galibiyetle Gaziantep, Çaykur Rizespor ve Başakşehir maçından beraberlikle ayrılan Sivasspor, ligde başarılı bir istatistiğe imza attı. Sivasspor, sahasındaki 12 maçta, 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 39 puan toplamayı başardı.



En son geçen sene yenildi

Süper Lig’de sahasında en son geçtiğimiz sezon 22 Nisan 2019’da oynanan Beşiktaş maçında mağlubiyet alan kırmızıbeyazlılar, bu süre zarfının ardından seyircisi önünde toplamda 318 gün mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor’un bu sezonki iç saha maçları şöyle:



Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1

Sivasspor: 2 Trabzonspor: 1

Sivasspor: 3 Ankaragücü: 1

Sivasspor: 2 Antalyaspor: 1

Sivasspor: 2 Konyaspor: 0

Sivasspor: 2 Kasımpaşa: 0

Sivasspor: 3 Fenerbahçe: 1

Sivasspor: 1 Göztepe: 0

Sivasspor: 1 Çaykur Rizespor: 1

Sivasspor: 1 Başakşehir: 1

Sivasspor: 1 Alanyaspor: 0

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.