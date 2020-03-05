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Çalımbay’dan Mert Hakan ve Emre açıklaması: “Doğru değil” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Tam kadro hazırız”

İHA

Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin konuştu. Çalımbay, "Bence doğru bir şey değil. Zaten sezon başından bu zamana kadar sürekli bir şekilde ikisi de gündemde. Bir çok takımla adları anılıyor. Bunların hepsi bir söylenti. Ben üzerinde durmuyorum" dedi.

Çalımbay’dan Mert Hakan ve Emre açıklaması: “Doğru değil” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Tam kadro hazırız”

Süper Lig takımlarından DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç’ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin konuştu. Çalımbay, “Bence doğru bir şey değil. Zaten sezon başından bu zamana kadar sürekli bir şekilde ikisi de gündemde. Bir çok takımla adları anılıyor. Bunların hepsi bir söylenti. Ben üzerinde durmuyorum” dedi.
Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan lider Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları maça ve Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç’ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlere ilişkin konuştu.

“Galatasaray’ın gücünü biliyoruz”
Çalımbay, Galatasaray maçının hazırlıklarına tam gaz devam ettiklerini belirterek, “Hazırlıklarımızda son durum gayet iyi. Şuanda eksiğimiz de fazla yok, sadece Ali Şaşal’ın bir durumu var. Onun dışında öyle büyük sakatlığımız yok. Küçük sakatlıklarımız var, Uğur’da bugün çıktı. Tam kadro hazırız. Bizim için tabi ki çok önemli bir maç. Şuanda yukarıya oynayan takımlar telafisi olmayan maçlar oynayacak. Onun için kendi sahamızda oynayacağımız maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray’ın gücünü biliyoruz, takımı tanıyoruz ve şuanda da büyük bir çıkış yapıyorlar. Hepsinin farkındayız. Bizde iyiyiz. Artık tam kadro sahadayız. Geçen hafta mükemmel bir galibiyet aldık. Zor ve iyi bir takımla oynadık. Bizim tek amacımız bu maçı çok iyi şekilde bitirmek” dedi.

“Maç öncesi böyle haberlerin çıkması iyi bir şey değil”
Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç’ın Galatasaray ile anlaştı yönündeki haberlerin söylentiden ibaret olduğunu ifade eden Çalımbay, “Bu tür haberler her zaman çıkar. Maç öncesi böyle haberlerin çıkması iyi bir şey değil. Bu zaten Galatasaray kulübünden kaynaklanan bir şey değil. Bu hem Galatasaray kulübüne hem de futbolcu arkadaşlarımıza zarar verir. Ama biz her şeyin farkındayız. Devamlı sürekli bir şekilde konuşuyoruz. Ben ikisinin de görev aldığı taktirde çok iyi oynayacaklarına inanıyorum. Onlar içinde kariyerleri içinde, kendileri içinde çok önemli bir maç. Bu maç Sivas içinde önemli bir maç. Benim aklımın ucundan dahi geçmez onlar hakkında negatif şeyler düşünmek. Bence doğru bir şey değil. Zaten sezon başından bu zamana kadar sürekli bir şekilde ikisi de gündemde. Bir çok takımla adları anılıyor. Bunların hepsi bir söylenti. Ben üzerinde durmuyorum. Tek üzerinde durduğum şey bizim burada taraftarlarla bütünleşip bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmektir” şeklinde konuştu.

“Beraber çok güzel şeyler yaşayacağız”
Çalımbay, taraftarları hafta sonu Galatasaray ile oynanacakları maç için stadyuma davet ederek, “Biz taraftarımızdan zaten çok memnunuz. Hem kendi sahamızda hem de deplasmanda bizi sonuna kadar destekliyorlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın mükemmel desteği var. İnşallah bu maçta onlarla beraber çok güzel şeyler yaşayacağız” ifadesini kullandı.

“34 maç sonra bazı şeyler netleşecek”
Galatasaray ile rövanş maçına çıkacaklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Maçın 45 dakikasından fazlasını 10 kişi oynadık. Ama çok iyi oynadık. Özellikle maçın sonlarına doğru çok daha iyi oynadık. Son dakikada bir gol kaçırdık. Şimdi bu maçın rövanşını oynayacağız. Bizim tek düşüncemiz buradan çok iyi bir şekilde ayrılmak. Ben fikstüre inanmıyorum. Bana göre 34 maç sonra bazı şeyler netleşecek. Onun içinde bizim bu zamana kadar kayıpsız gitmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Ali Şaşal Vural ile dinlendirilen Samba Camara katılmadı.

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