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Enerji tüketiminde rekor Akıncılar’ın oldu ÇEDAŞ; Sivas, Tokat ve Yozgat’a ait elektrik tüketim rakamlarını içeren ‘yılın enleri’ raporunu açıkladı. Rekor Akıncılar ilçesinden geldi,en düşük tüketim ise Yerköy’de yaşandı

İHA

ÇEDAŞ; Sivas, Tokat ve Yozgat'a ait elektrik tüketim rakamlarını içeren 'yılın enleri' raporunu açıkladı. Rekor Akıncılar ilçesinden geldi, en düşük tüketim ise Yerköy'de yaşandı.

Enerji tüketiminde rekor Akıncılar’ın oldu ÇEDAŞ; Sivas, Tokat ve Yozgat’a ait elektrik tüketim rakamlarını içeren ‘yılın enleri’ raporunu açıkladı. Rekor Akıncılar ilçesinden geldi,en düşük tüketim ise Yerköy’de yaşandı

ÇEDAŞ; Sivas, Tokat ve Yozgat’a ait elektrik tüketim rakamlarını içeren ‘yılın enleri’ raporunu açıkladı. Rekor Akıncılar ilçesinden geldi, en düşük tüketim ise Yerköy’de yaşandı.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ),Sivas, Tokat ve Yozgat’taki elektrik tüketim verilerinden hareketle hazırladığı ‘Yılın En’leri Raporu’na göre 2019 yılında elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 5 geriledi. İlçe bazında bakıldığında yıl içinde en yüksek tüketim artışı yüzde 24 ile Sivas Akıncılar, en büyük düşüş ise yüzde 32 ile Yozgat Yerköy’de yaşandı.
Bir milyondan fazla aboneye hizmet veren ÇEDAŞ’ın raporunda özelleştirme sonrasında özellikle teknolojiye yapılan yatırımların etkisiyle arıza süre ve sayısında görülen azalma da yer aldı. Aradan geçen 10 yıl içinde toplam arıza sayısı yüzde 63, arıza süresi de yüzde 68 geriledi. Bu yıl içinde sorunlu hatların tespiti için dronları da kullanmaya başladı.
ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, 2016 yılından bu yana düzenli olarak ‘Yılın En’leri’ adı altında özel bir çalışma yaptıklarını dile getirerek “Bu yıl çalışmamızın kapsamını daha da genişlettik ve rapora dönüştürdük. Raporda abonelerimizin tüketim davranışlarının yanı sıra teknolojiye yaptığımız yatırımların da etkisiyle 2010 yılından bu yana arıza sayı ve süresindeki düşüşü ortaya koyduk” dedi.

Tüketim yüzde 5 geriledi
Kıvılcım’ın detaylarını paylaştığı ‘Yılın En’leri Raporu’nda Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 2019’da toplam elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 5 gerileyerek 2 milyon 498 bin MWh seviyesinde gerçekleşti.

Rekor Akıncılar’da
Raporda 3 ilin ilçelerindeki tüketim rakamları da yer aldı. İlçe bazında bakıldığında en yüksek tüketim artışı yüzde 24 ile Sivas Akıncılar ilçesinde yaşandı. Yeni TOKİ konutlarının devreye girmesi Akıncılar İlçesi’nde rekor artışa neden oldu ve 2018 yılında 5 bin 868 MWh olan rakam 2019’da 7 bin 251 MWh’ye çıktı. Yıl içinde en büyük kayıp Yozgat Yerköy İlçesi’nde gözlendi. Yerköy’de 2019 yılında elektrik tüketimi yüzde 32 gibi oldukça yüksek bir oranda geriledi ve 2018’de 108 bin MWh olan tüketim 2019’da 73,3 bin MWh seviyelerinde kaldı.
Bu arada yıl içinde miktar olarak en yüksek tüketimin gerçekleştiği ilçe 483 bin MWh ile Sivas Merkez, en düşük tüketimin olduğu ilçe ise yıllık 2 bin 976 MWh ile Tokat Başçiftlik oldu.

Temmuz ayında tüketim zirve yaptı
Rapora göre 2019 yılında günlük en yüksek tüketim rakamı 31 Temmuz günü yaşandı. Gurbetçilerin tatil için memleketlerine gelmesi, hava sıcaklıklarındaki artış ve tarımsal abonelerin tüketimindeki artış, 31 Temmuz Çarşamba günü tüketimi 8 bin 742 MWh ile zirve noktaya taşıdı. 2019 yılında en düşük tüketim ise 28 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Mevsimsel ısınmanın etkisi ile gün içinde 5 bin 903 MWh ile yılın en düşük tüketimi olduğu gözlendi.

Arıza sayısı yüzde 63 azaldı
Raporda özelleştirme sürecinin ardından abone sayısındaki artış ile arıza sayı ve sürelerine de yer verildi. 2010 yılında toplam abone sayısı 803 bin 26 olan ÇEDAŞ’a aradan geçen 10 yıl içinde 202 bin 477 yeni abone geldi ve 2019 sonu itibarıyla toplam abone sayısı 1 milyonu aştı.
Abone sayısı on yılda yüzde 25 artan ÇEDAŞ, yaptığı yatırımlarla artan talebe rağmen arıza süresi ve sayısında büyük düşüşlere imza attı. 2010’da bölgede toplam 49 bin 136 olan alçak ve orta gerilim arıza sayısı yüzde 63 gerileyerek 2019 yılında 18 bin 87’e düştü. Arıza sürelerindeki azalma ise çok daha yüksek oldu ve yüzde 68’i buldu.

Dron teknolojisi ile arıza tespiti
Arıza sayı ve sürelerinde gösterdiği bu yüksek başarıda çalışanlarının yoğun performansının yanı sıra teknolojiye yaptığı yatırımlar büyük etkisi oldu. 2020 yılında kameralı dronlarla bakım yapılacak hatlara tespit etmeye başlayan kesintisiz enerji için devreye aldığı sistemler şöyle açıklandı; Arızaların uzaktan izlenmesi, ölçümlenmesini, kontrol edilmesi ve tekrar enerjilendirmeyi sağlayan sistemler bütünü olan SCADA sistemi devreye alındı. Arıza gösterge cihazları ile havai hat arıza göstergesi kurulu olduğu havai hat şebekesinin faz akımını algılıyor. Arıza tespitini parlak LED yanarak arıza olduğunu belli ediyor. Tedarik sürekliliği kayıt sistemi ile ihbarların doğru şekilde alınması, yönetilmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sağlandı. Kısmı deşarj ölçüm cihazı ile ultrasonik sensörler ve ses dalgalarını kullanarak arızalı ya da arıza oluşturabilecek ekipmanların tespiti yapılıyor. Korona ölçüm cihazı ile arızalı ya da arıza oluşturabilecek ekipmanların kamera ile tespiti yapılıyor.Termal kameralar ile ısıyı algılayabilen kamera ile arızalı ya da arıza oluşturabilecek ekipmanların yaydığı ısının tespiti yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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