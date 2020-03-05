Korona dedikodusu yayanlar cezalandırılacak Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas’ta şu ana kadar tespit edilmiş korona virüs vakası bulunmadığı belirtilerek, korona virüs söylentisi çıkartanlar hakkında adli işlem başlatılacağı açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona dedikodusu yayanlar cezalandırılacak Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas’ta şu ana kadar tespit edilmiş korona virüs vakası bulunmadığı belirtilerek, korona virüs söylentisi çıkartanlar hakkında adli işlem başlatılacağı açıklandı

İHA

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas'ta şu ana kadar tespit edilmiş korona virüs vakası bulunmadığı belirtilerek, korona virüs söylentisi çıkartanlar hakkında adli işlem başlatılacağı açıklandı.

Korona dedikodusu yayanlar cezalandırılacak Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas’ta şu ana kadar tespit edilmiş korona virüs vakası bulunmadığı belirtilerek, korona virüs söylentisi çıkartanlar hakkında adli işlem başlatılacağı açıklandı

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas’ta şu ana kadar tespit edilmiş korona virüs vakası bulunmadığı belirtilerek, korona virüs söylentisi çıkartanlar hakkında adli işlem başlatılacağı açıklandı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas’ta hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Tarihi Valilik binasında yapılan toplantıya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. F. Selçuk Moğulkoç, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Medicana Sivas Müdürü Şerafettin Demiray ile Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Güler katıldı.
Sivas’taki sağlık hizmetleri ile ilgili genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, sağlık hizmetlerinde ortak bir anlayışın benimsendiğini ifade eden Vali Ayhan, “İlimizde hizmet veren sağlık kuruluşlarımız gerek özel sağlık kuruluşlarımız gerek üniversitemiz ve numune hastanemizin ilgili yetkilileri ile birlikte sağlık hizmetleri ile ilgili genel bir değerlendirme yaptık. Koordinasyon sağlamak açısından güzel bir çalışma yapıldı. Dün ilgili uzman arkadaşlarımız özellikle son zamanlardaki konularla alakalı bir çalışma gurupları oluşturdu, değerlendirme yaptılar. İlimizdeki sağlık hizmetleri ile ilgili neler yapıldı, neler yapılacak, bundan sonra neler olacak bunları bizlerle paylaştılar. Tabi işin en temel hususlarından bir tanesi sağlık hizmetlerinde ilimizde ortak bir anlayışın benimsenmesi, ortak bir dilin gelişmesi ve geliştirilmesidir. Bu da Sivas’ımızda ziyadesiyle bulunmaktadır” dedi.

Sivas’ta korona vakası yok
Sivas’ta hiçbir Korona Virüsü şüphelisinin bulunmadığını vurgulayan Vali Ayhan, söylenti çıkartanlar hakkında da adli işlem başlatılacağını belirtip, “Özellikle ve özellikle şunun altını çizerek paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda ülkemizin de hassas bir döneminde Korona Virüsüyle ilgili çok ciddi manada olumsuz bir dezen formasyon yapılmaktadır. Ülkemizdeki yabancı uyruklu misafirlerimiz üzerinden hoş olmayan bir algı oluşturulmaya çalışıldığı fark edilmektedir. Vatandaşlarımızı kaygılandıracak, infiale sevk edecek paylaşımlar yapılmaktadır. Bunu net bir şekilde söylüyorum, Sivas’ımızda hiçbir vaka bulunmamaktadır. Tedbir alıyoruz, tedbir almak zorundayız. Hiç bir şüpheli dahi bulunmamaktadır. Yurt dışından bir vatandaşımız, bir şahıs geldiği zaman bu kişi hastalık olsun olmasın 14 gün süreyle gözlem altında bulunmak zorundadır. Bir virüsün 14 gün olgunlaşma evresi vardır” ifadelerini kullandı.

Söylenti yayanlar hakkında adli işlem başlatılacak
Sivas’ta asılsız korona virüs söylentisi çıkaran şahıslar hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın açılacağını kaydeden Vali Ayhan, “Bu konuda tedbirler alıyoruz, tedbir vatandaşımız için, sıkıntı yaşamaması için. Bu tedbiri almak demek böyle bir vakanın olması veya şüphelinin olması anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla vatandaşımızı tedirgin edecek, kaygılandıracak bu tür haberlerin kaynağını tespit ediyoruz. Paylaşanlara gerekli adli ve idari soruşturmalar yapılacaktır. Emniyette ilgili birimlerimiz, siber güvenlik tespitlerine başlamıştır. Vatandaşlarımızı kimsenin kaygılandırmasına, huzursuz etmesine, yaşam kalitesini düşürmesine hakkı yoktur. İlimizde de bütün sağlık teşkilatımız gerek havaalanımızda olsun gerek hastanelerde olsun, üniversitemizde olsun tüm güvenlik birimlerimizle birlikte tedbirlerini almıştır. Emek veren ilgili sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İlimizde bu konuda güzel bir koordinasyon vardır. Bizde bu süreci vatandaşlarımız için hassasiyetle takip etmekteyiz. Hiç meraklanmasınlar, kaygılanmasınlar ama bireysel temizlik konularında da hassasiyet göstersinler" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sezai Karakoç’un hayata bakışı öğrencilere anlatıldı
YEREL HABERLER Sezai Karakoç’un hayata bakışı öğrencilere anlatıldı
(Görüntülü) Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre ...
Enerji tüketiminde rekor Akıncılar’ın oldu ÇEDAŞ; Sivas, Tokat ve Yozgat’a ait elektrik tüketim rakamlarını içeren ‘yılın enleri’ raporunu açıkladı. Rekor Akıncılar ilçesinden geldi,en düşük tüketim ise Yerköy’de yaşandı
YEREL HABERLER Enerji tüketiminde rekor Akıncılar’ın oldu ÇEDAŞ; ...
Ozon tedavisiyle bulaşıcı hastalıklara son Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Cevdet Düger, ozon terapisi ile virüs ve bakterilerin neden olduğu bulaşıcı hastalıkların önlenebileceğini söyledi.
YEREL HABERLER Ozon tedavisiyle bulaşıcı hastalıklara son Algoloji Uzmanı Doç. ...
Çalımbay’dan Mert Hakan ve Emre açıklaması: “Doğru değil” Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Tam kadro hazırız”
YEREL HABERLER Çalımbay’dan Mert Hakan ve Emre açıklaması: “Doğru ...
Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç ...
(Görüntülü) (ÖZEL) Sivassporlu Mert Hakan: Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL) Sivassporlu Mert Hakan: ...
Buzağısını sattı, gelirini TSK'ya bağışladı
YEREL HABERLER Buzağısını sattı, gelirini TSK'ya bağışladı
(Görüntülü) Prof. Dr. Özçelik: Uyuz hastalığı kışın daha çok görülüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prof. Dr. Özçelik: Uyuz hastalığı kışın ...
(Görüntülü) Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk ...
Özel eğitim öğrencileri camide buluştu
YEREL HABERLER Özel eğitim öğrencileri camide buluştu
Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor
YEREL HABERLER Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor
(ÖZEL) Sivassporlu Mert Hakan: Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sivassporlu Mert Hakan: Şampiyonluğun hayalini ...
Kaymakam Akgöz’den çiftlik ziyaretleri
YEREL HABERLER Kaymakam Akgöz’den çiftlik ziyaretleri
Zara'da bilgi yarışması yapıldı
YEREL HABERLER Zara'da bilgi yarışması yapıldı
Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsü
YEREL HABERLER Ev hanımından Sivasspor'a şampiyonluk türküsü
(Özel haber) Yatabare: "Galatasaray’a gol atmak istiyorum" Sivasspor’un deneyimli golcüsü Mustapha Yatabare: "Biz maç maç değerlendiriyoruz" "Galatasaray’a karşı gol atmak istiyorum" "Taraftarlar en büyük desteğimiz"
YEREL HABERLER (Özel haber) Yatabare: "Galatasaray’a gol atmak ...
Prof. Dr. Özçelik: Uyuz hastalığı kışın daha çok görülüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özçelik: Uyuz hastalığı kışın daha çok ...
Üzerine vinç kolu düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine vinç kolu düşen işçi ağır yaralandı
Devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı
(Görüntülü) Sivas'ta 22 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta 22 lise öğrencisi, gıda ...
Koronaya karşı Peskütan zırhı Sivaslılar, Korona gibi salgınlara karşı, vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen Peskütan çorbasını içerek korunuyor
YEREL HABERLER Koronaya karşı Peskütan zırhı Sivaslılar, Korona gibi ...
Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi ile 22 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesi ile 22 öğrenci ...
Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı
YEREL HABERLER Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X