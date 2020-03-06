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(Özel) Tesadüfen başladığı judo, Mert Efe'nin hayatını değiştirdi

DHA

(Özel) Tesadüfen başladığı judo, Mert Efe'nin hayatını değiştirdi


Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ / SİVAS,(DHA) - SİVAS'ta ortaokul öğrencisi Mert Efe Vural (13) tesadüfen başladığı judoda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. 2016 yılında başladığı bu branşta kısa sürede Türkiye şampiyonu ve Balkan üçüncüsü olan milli sporcu, gelecekte olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor. Minik Efe kendisiyle beraber antrenman yapan sporculara derslerindeki başarısıyla da örnek oluyor.
Selda ve Hulusi Vural çiftinin ikinci çocuğundan en büyüğü olan Kadıburhanettin İmam Hatip Ortaokulu´u 7'nci sınıf öğrencisi Mert Efe Vural, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Yetenekler Kaybolmasın' projesiyle eğitim gördüğü okulda tesadüfen keşfedildi. Daha sonra Gençlik Merkezi´ne kayıt olan Vural, Judo Antrenörü Hakan Cebeci sayesinde judoya başladı. Kısa sürede Türkiye şampiyonu olan Vural, milli takıma seçildikten sonra katıldığı Balkan şampiyonasında üçüncü oldu. Maddi imkansızlıklara rağmen elde ettiği başarıyla adından söz ettiren minik Efe gelecekte olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyor. Efe Vural, kendisiyle beraber antrenman yapan sporculara derslerindeki başarısıyla da örnek oluyor.
Judo Antrenörü Hakan Cebeci, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada Mert Efe Vural'ın 'Yetenekler Kaybolmasın' projesiyle 2016 yılında keşfedildiğini belirterek, "2016 yılından bugüne kadar antrenmanlarına devam ediyor. Başladığı zaman müsabakalara yaşı tutmuyordu. İlk resmi müsabakasında Türkiye 3'üncüsü olması başarısı gösterdi. Daha sonra antrenmanlarına biraz yoğunluk verdik. 2019 yılında yine aynı sıklette minikler Türkiye şampiyonu oldu. Birinciler ve ikinciler Balkan şampiyonasına gidebildiği için kendisi de şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Milli takıma girdi. Beraber Romanya'ya gittik. Orada da Balkan üçüncüsü oldu. Şimdi yıldızlar kategorisine geçti. Sıklet atladı. İnşallah bu senede derece bekliyoruz" dedi.
"BAŞARILARLA DOLU HİKAYELER ORTAYA ÇIKIYOR"
Sporcuların ders durumlarını sürekli kontrol ettiklerini ifade eden Cebeci, "Derslerinde düşüşe geçen sporcuları gözden geçiriyoruz. Ders bizim öncelikli velilerde bu konuya önem verdiği için bu yüzden sporculara sürekli ders çalışmaları yönünde telkinde bulunuyoruz. Antrenman sporcunun dersinden çalmaz. Antrenman sporcunun televizyonundan, sosyal medyasından, tabletinden, bilgisayarından çalar. Bizim sporcularımızın ders durumları çok iyi biz geri dönüş alabilmek için karnelerini istiyoruz. Antrenmanlarını hiç kaçırmadan devam eden Türkiye şampiyonalarında derece yapan sporcularımız var. Mert Efe hem Türkiye şampiyonu hem de derslerinde çok başarılı. Maddi durumu olmamasına rağmen başarılı olması ayrı bir güzellik hem kendisi bunun farkında, hem ailesi bunun farkında, hem de biz bunun farkındayız. O yüzden daha fazla çalışıyor. Hırs acıdan gelir. Ne kadar acı çekiyorsa o kadar hırslanıyor ve ortaya hikayelerle dolu bir başarı çıkıyor. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.
Milli Judocu Mert Efe Vural ise DHA'ya yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezi sayesinde judoya başladığını ifade ederek, "Türkiye şampiyonu ve üçüncüsü oldum. Balkanlarda üçüncü oldum. Gelecekte Avrupa ve olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Mert Efe Vural'ın antrenman yapması
Madalyalarından görüntü
Antrenör Hakan Cebeci'nin konuşması
Mert Efe Vural'ın konuşması
DHA-Spor Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ
2020-03-06 10:25:54

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