Sivasspor'un 3 büyüklerle karşı 83. sınavı

Sivasspor, Galatasaray maçıyla birlikte Süper Lig’de 3 büyüklere karşı 83. sınavını verecek. Geride kalan müsabakalarda kırmızıbeyazlılar, 19 galibiyet elde etti.

Süper Lig’de 20052006 sezonundan itibaren mücadele etmeye başlayan Sivasspor, 8 Mart Pazar günü Galatasaray’a karşı ligdeki 28. randevusuna çıkacak. Yiğidolar, Süper Lig'de bugüne kadar Beşiktaş ile 28, Fenerbahçe'yle de 27 kez karşılaştı. ‘3 büyükler’ ile son 14 sezonda ligde yaptığı 82 maçta 19 galibiyet elde eden Sivasspor, bu 3 rakibiyle oynadığı maçlarda sahadan 12 kez beraberlik, 51 defa da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile oynadığı 27 maçta 5 defa gülen taraf olan Sivas temsilcisi, 18 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Kırmızıbeyazlılar, İstanbul’da rakibiyle yaptığı 14 lig müsabakasını da kaybetti.

Sivasspor, Fenerbahçe’yi ise 4 kez mağlup etti. İki ekip arasındaki 27 maçın 18’inden Fenerbahçe sahadan galip ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş’ı 10 kez yendi

Kırmızıbeyazlılar, Beşiktaş’a karşı ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Rakibini 10 defa deviren Sivasspor, bu galibiyetlerin 4’ünü 10'lık skorlarla elde etti. Kırmızıbeyazlı takım, ligde 13 defa yenildiği siyahbeyazlılarla 5 kez de berabere kaldı. Sivas ekibi, '3 büyükler' karşısındaki son galibiyetini, bu sezonun ikinci yarısında deplasmanda Beşiktaş’ı 21 yenerek elde etmişti.



Sivasspor’un Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı galibiyetleri şöyle:

20052006 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20062007 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20072008 Beşiktaş: 1 Sivasspor: 2

20082009 Sivasspor: 2 Galatasaray: 0

20082009 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 1

20102011 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20112012 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 0

20102011 Sivasspor: 1 Beşiktaş: 0

20122013 Fenerbahçe: 1 Sivasspor: 2

20122013 Beşiktaş: 0 Sivasspor: 1

20132014 Sivasspor: 2 Fenerbahçe: 0

20132014 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20132014 Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0

20172018 Sivasspor: 2 Beşiktaş: 1

20172018 Sivasspor: 2 Galatasaray: 1

20182019 Sivasspor: 4 Galatasaray: 1

20182019 Beşiktaş: 1 Sivasspor: 2

20192020 Sivasspor: 3 Beşiktaş: 0

20192020 Sivasspor: 3 Fenerbahçe: 1

20192020 Sivasspor: 2 Beşiktaş: 1

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