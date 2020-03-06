Sivasspor’da sarı alarmı!

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’un, Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kırmızıbeyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında görev yapamayacaklar.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.