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Sivaslı öğrencilerden jandarma köpeklerine yoğun ilgi

DHA

Sivaslı öğrencilerden jandarma köpeklerine yoğun ilgi


Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), (DHA)SİVAS İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, İmranlı ilçesinde öğrencileri narkotik köpekler hakkında bilgilendirdi. Jandarma köpekleri 'İmza' ve 'Cango'ya, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri 'Jandarma Her An Yanınızda' sloganıyla İmranlı'da öğrencilere hizmet köpeklerini tanıttı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, ilçede eğitim gören 650 öğrenci, özel eğitimli İmza ve Cango'nun yeteneklerini izledi. Saklanan yabancı madde, narkotik dedektör köpeği Cango tarafından tespit edildi. Bu sırada salonda bulunan öğrenciler ise büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler, ekiplerin yanlarında getirdikleri ve şimdiye kadar çok sayıda yabancı madde yakalanmasını sağlayan narkotik köpeği İmza ve Cango'ya büyük ilgi gösterdi. Köpekler, gösterileriyle öğrencilerden büyük alkış aldı. Gösteri sonrası öğrenciler, yakından ilgilendikleri köpeklerle bolca fotoğraf çektirdi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdinç Öztürk, "Sivas Valiliğimizin yapmış olduğu 300 Fikir 300 Proje kapsamında öğrencilerimize yabancı maddeler ile mücadele eğitimleri verildi. Bu eğitimler kapsamında Jandarma ekiplerimiz tarafından ilçemizdeki okullarımızın tamamında arama-kurtarma köpeklerimiz tanıtıldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas / İmranli Yasin KIRAS
2020-03-06 14:27:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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