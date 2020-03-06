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Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçını kapalı gişe oynayacağız

DHA

Mecnun Otyakmaz: Galatasaray maçını kapalı gişe oynayacağız


Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray maçının final değerinde bir maç olacağını belirterek, "Önümüzde şampiyonluk için bir final maçı olabilecek değerde bir Galatasaray maçı var. Biletlerimiz şuanda bitmiş durumda. Kapalı gişe oynayacağız inşallah" dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Cumhuriyet Üniversitesi Çok Amaçlı Balo Salonu'nda Demir Grup Sivasspor için birlik ve beraberlik gecesi düzenledi. Sivasspor'a yeni otobüs alınması için başlatılan kampanya nedeniyle düzenlenen geceye Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ile diğer il protokolü üyeleri katıldı. 
Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Bu otobüsü Sivasspor'umuz alamaz mıydı? Yatabare ve Mert Hakan'ın bir golü bir otobüs parası hatta daha fazlası. Burada maksat şehrin ortak duygusu ve ortak heyecanı olan, şehrimizin en güzel ve güzide markası, herkesi bir araya toplayan, aynı yöne baktıran değeri olan Sivasspor etrafında kenetlenmektir. Maksat ve murat buydu bu da gerçekleşmiş oldu" dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise, "Bu yemek birlik ve beraberliğin temeli olan, Sivasspor'un gücünü tüm dünyaya gösteren bir yemektir. Bu yemek çok önemli bir yemek. Biz bu yemekte şunu gördük. Sivas için iyi günde ve kötü günde maddi ve manevi bir araya geliyoruz. Bu otobüsü bir hafta içerisinde çok rahatlıkla alma fırsatı yakaladık. Bu anlamda bunun Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
MECNUN OTYAKMAZ: FİNAL NİTELİĞİNDE MAÇ OLACAK
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da sezon başında teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takım otobüsünün yenilenmesi istediğini ifade ederek, "Sezon başında Rıza hocamızla transfer görüşmesi yaptığımız zaman bizden bir ricası olmuştu. Daha önce çalıştığı dönemden bindiği otobüsün yenilenmesini istemişti. Biz de bu talebi geri çeviremezdik. Süper Lig'de yükseldiğimiz dönem yine Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınmış olan otobüsün artık eskidiğini, arızalandığını göz önünde bulundurduğumuzda yeni bir otobüsün alınması gerektiğini söylenmişti bizlere, biz de bunu kırmadık ve ticaret odamıza söyledik. Valimizin ve belediye başkanımızın bulunduğu bir ortamda bu talebimizi ilettik ve bu kampanyayı başlattık. İş insanlarımız sayesinde kampanyamız başarıyla yürüyor. Önümüzde şampiyonluk için bir final maçı olabilecek değerde bir Galatasaray maçı var. Biletlerimiz şuanda bitmiş durumda. Kapalı gişe oynayacağız inşallah" diye konuştu.
Konuşmaların ardından otobüs kampanyasına destek olanlara teşekkür belgesi verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken'in konuşması
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın konuşması
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması
Otobüs kampanyasına destek verenlere teşekkür belgesi verilmesi
DHA-Spor Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ
2020-03-06 22:54:48

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