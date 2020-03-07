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Metrekaresine 360 bin ilmek atılıyor, 4 ayda tamamlanabiliyor Ünü dünyaya yayılan geleneksel Sivas halısının metrekaresine 360 bin ilmek atılırken yapımı ise yaklaşık 4 ay sürüyor

İHA

Ünü dünyaya yayılan geleneksel Sivas halısının metrekaresine 360 bin ilmek atılırken yapımı ise yaklaşık 4 ay sürüyor

Metrekaresine 360 bin ilmek atılıyor, 4 ayda tamamlanabiliyor Ünü dünyaya yayılan geleneksel Sivas halısının metrekaresine 360 bin ilmek atılırken yapımı ise yaklaşık 4 ay sürüyor

Ünü dünyaya yayılan geleneksel Sivas halısının metrekaresine 360 bin ilmek atılırken yapımı ise yaklaşık 4 ay sürüyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticiler eşliğine kadın kursiyerlerin bin bir emekle dokuduğu geleneksel Sivas halıları, özellikleri ile dikkat çekiyor. Kursiyerler tarafından büyük bir özenle metrekaresine 360 bin ilmek atılarak dokunan halılar, içeresin de 20 farklı rengi barındırıyor. Her ebatta yapılabilen ve her deseni, rengi, çizgisi, farklı bir duyguyu anlatan Sivas halısının 12 metrekarelik ölçüleri sahip olanının yapımı yaklaşık 4 ay sürüyor.
Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, Sivas’ta halıcılığı geliştirmek ve daha ileri götürmek istediklerini söyleyerek, “Halk eğitim merkezimizin kent merkezinde 20 köylerde de 50 olmak üzere toplam 70 halı tezgahımız var. En büyük amacımız bu halı tezgahımızı kısa süre içerisinde 100 tezgaha çıkartmak. Valimizin destekleri ile özellikle köylerimiz ve beldelerimizde halıcılık kurslarını arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Sivas halıcılık alt yapısı olan bir il ve bizde bu unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizden biri olan halıcılığı Sivas’ta geliştirmek ve daha ilerilere götürmek istiyoruz. Halıcılığı öğrettikten sonra kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın bunu bir meslek edinerek bu işten gelir sağlamalarını amaçlıyoruz. Burada hem halı dokumasını hem de dokudukları halıları da pazar imkanı bularak satıyoruz. Paralarını da kursiyerlerimize veriyoruz” dedi.
Halk Eğitim merkezinde halı öğretmeni olan Hasan Fehmi Dönmez, Sivas halısının metrekaresinde 360 bin düğüm olduğunu ifade ederek, "Sivas’ta halıcılık iki aşamada inceleniyor. Bir, geleneksel hali ile daha önceleri ilçelerde köylerde bayanların boş vakitlerde dokudukları halılar, ilmeği, çözgüsü tamamen yün. Oyaları falan kendileri yapıyorlar. 1900’lü yılların başlarında İran’dan getirilen ustalar ile Sivas ve Hereke yöresinde atölyeler kurulmuş. Buralarda 60 çarpı 60 kalite Sivas halısı dokunmuş. Santimetre karesine 30 tane ilme düşüyor. Metrekaresinde 360 bin düğüm var. Çözgüleri, atkıları tamamen pamuk, ilmekleri ise yün. Kullanılan motifler bitkisel ve hayvansal ağırlıklı. Madalyon desenler kullanılmış. Doğadan esinlenerek alındığı için bitki ve hayvanları, gücü kuvveti simgeleyen aslan ve ejder motifi var. Sivas halısında 1620 civarı renk kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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