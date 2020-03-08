4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı

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SivassporGalatasaray maçı öncesi Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler unutulmadı.

Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın koltuklarına 27 bin 500 Türk Bayrağının bırakıldığı öğrenildi.

İdlib’de şehit olan askerlerin fotoğrafları spor tabelasından gösterilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda “Burada” diye karşılık verdi.

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