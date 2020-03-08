Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarıkırmızılıların 21'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Fatih’in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahası içerisinde topu alan Hakan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

14. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Feghouli arka direkten topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Falcao altıpas içinde boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 11

25. dakikada Saracchi, sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın kucağında kaldı.

28. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Samassa topa hakim olmayı başardı.

37. dakikada Donk'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Falcao arka direkten kafayla topu içeri gönderdi. Pozisyonu takip eden Feghouli altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 12



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur Çiftçi xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Mert Hakan xx, Yasin Öztekin xx, Fernando xx, Yatabare x

Yedekler: Muammer, Muhammet, Kone, Cofie, Papp, Armin, Claudemir, Barış, Emre

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Ryan Donk xxx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Mario Lemina xx, Jean Michael Seri xx, Ömer Bayram xx, Sofiane Feghouli xxx, Henry Onyekuru xxx, Radamel Falcao xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Hakan (dk. 7) (D.G. Sivasspor), Falcao (dk. 14), Feghouli (dk. 37) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Fernando (D.G. Sivasspor), Seri (Galatasaray)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.