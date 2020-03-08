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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 2-2

DHA

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 2-2


Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxxx) Goiano (xx), Appindangoye (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Yasin (xx) (Dk. 50 Emre xxx), Fatih (xx), Hakan (xxx), Fernando (xxx) (Dk. 71 Kone xx), Mert Hakan (xxx) (Dk .86 Claudemir), Yatabare (xx)
GALATASARAY: Muslera (xxx) Mariano (xx), Donk (xx), Marcao (xx), Saracchi (xxx), Seri (xxx), Lemina (xx) (Dk. 82 Adem), Feghouli (xxx), Ömer (xx) (Dk. 77 Emre Akbaba x), Onyekuru (xxx), Falcao (xxx)
GOLLER: Dk. 7 Hakan Arslan, Dk. 59 Emre (Demir Grup Sivasspor) Dk. 14 Falcao, Dk. 37 Feghouli (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Fernando (Demir Grup Sivasspor) Seri, Saracchi (Galatasaray)Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, 2-2 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspr'un gollerini Hakan Arslan ve Emre Kılınç kaydederken, Galatasaray'da ise Falcao ve Feghouli fileleri havalandırdı. Her iki takım da puanını 49'a yükseltti.
Karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor tribünleri 'Vatan sana can feda' koreografisi oluşturarak İdlib şehitlerini andı.3'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan kullandı. Ceza alanına inen topa Hakan kafa vuruşunu yaptı, Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
6'ncı dakikada Fernando'nun pasında soldan hareketlenen Mert Hakan, ceza alanına sokulup kaleye şutunu çekti, Muslera köşeye giden topu kornere çeldi.
7'nci dakikada Demir Grup Sivasspor, Hakan Arslan ile öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Sola açılan topu kontrol eden Uğur, bir kez daha ortaladı. Yine savunmanın uzaklaştırdığı topu bu kez soldan Fatih Aksoy ceza alanına gönderdi, yakın mesafeden Hakan Arslan vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-0.
14'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Arka direğe inen topu Feghouli çevirdi, boş durumdaki Falcao yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
27'nci dakikada soldan Sarachhi çalımlarla ceza alanına sokuldu, yerden vuruşunu yaptı, Samassa'da kaldı.
28'inci dakikada soldan hareketlenen Onyekuru, sağdan ceza alanına giren Feghouli'yi topla buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Samassa, gole izin vermedi. 
32'nci dakikada ceza alanı dışından topla buluşan Feghouli sert ve düzgün vurdu, kaleci Samassa üzerine gelen topu çeldi.
37'nci dakikada sağdan Mariano'nun ceza alanına ortaladığı topu Falcao indirdi, kale önünde boş durumdaki Feghouli topu filelerle buluşturdu: 1-2.
53'üncü dakikada sağdan Emre'nin pasında Mert Hakan hareketlendi, ceza alanına ortaladığı topu savunmada Donk kafayla kornere gönderdi.
55'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Fernando, Seri'nin müdahalaseyle yerde kaldı. Devam eden pozisyonda top Muslera'da kaldı. Muslera, Fernando'nun sakatlığı nedeni ile topu taca gönderdi. Bu sırada hakem Mete Kalkavan, VAR'ın uyarısı sonrası ceza alanında yaşanan pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Emre Kılınç kullandı. Muslera soluna gelen topu çelmeyi başardı ama dönen topu takip eden Emre, ikinci vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2.
69'uncu dakikada Feghouli'nin ara pasında Onyekuru ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Son anda Samassa yatarak topu çelmeyi başardı.
74'üncü dakikada ceza alanı dışından Ömer yerden sert vurdu, köşeye gelen topu Samassa uzanarak kornere çeldi.
77'nci dakikada Kone'nin ara pasında sağ kanattan hareketlenen Emre ceza alanına girdi, çapraz pozisyonda yerden şutunu direk dibinde kaleci Muslera kornere çeldi.
79'uncu dakikada Emre'nin pasında ceza alanına giren Mert Hakan vurdu, savunmadan seken top yan ağlarda kaldı.
88'inci dakikada sağdan Feghouli'nin ceza alanına ortaladığı topa Falcao yakın mesafeden kafa vuruşunu yapamadı, top auta çıktı. 
90'ıncı dakikada Emre'nin pasında sağdan Goiano ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topu Muslera çeldi, boşta kalan topa Claudemir dokundu, Muslera bir kez daha gole izin vermedi, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-03-08 21:09:39

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