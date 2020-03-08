Sivasspor’a 2 gün izin

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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile 22 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara iki gün izin verildi.

20192020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 25. hafta maçında sahasında Galatasaray ile Hakan Arslan ve Emre Kılınç’ın golüyle 22 berabere kalan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara iki gün izin verdi.

Kırmızıbeyazlı ekip 11 Mart Çarşamba günü saat 16.00’da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Antalyaspor ile Sivasspor 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.

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