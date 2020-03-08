Hakan Arslan ve Emre Kılınç ligdeki 8. golünü attı

Sivasspor’un başarılı oyuncuları Hakan Arslan ve Emre Kılınç, Galatasaray maçında attıkları gollerle bu sezon 8. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşan DG Sivasspor’da Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 7. dakikasında Hakan Arslan, topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 8. golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Arslan, golden sonra taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Yandaş, bu sezon 29 maçta görev alırken, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

50. dakikada Yasin Öztekin’in yerine oyuna giren Emre Kılınç da bu sezonki 8. golünü attı. Maçın 59. dakikasında topu ağlara gönderen Kılınç 8. golünü Galatasaray’a atarak sevincini taraftarla paylaştı.

Genç oyuncu Emre Kılınç, bu sezon 23 maçta görev alırken, 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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