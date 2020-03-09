Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu

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Süper Lig’in 25. hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray’a ev sahipliği yapan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı, kapalı gişe oldu.

Türkiye’nin ilk ekolojik stadyumu özelliğini taşıyan Yeni Sivas 4 Eylül Stadı, DG Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında tamamen doldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca yaptırılan, 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. İlk kez tamamen dolan stadyumda taraftarlar maç boyunca takımlarına destek tezahüratlarında bulundular.

Heyecan dolu maç karşılıklı gollerle 22 sonuçlandı.

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