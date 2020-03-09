Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray’ı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Kırmızıbeyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.

Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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