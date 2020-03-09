Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

İHA

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray'ı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

Sivasspor taraftarlarından müthiş koreografi

Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor sahasında, Galatasaray’ı ağırladı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.
Sivassporlu taraftarının karşılaşma öncesi yaptığı Mehmetçik temalı koreografi büyük alkış toplarken, koreografiyi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.
Kırmızıbeyazlıların bu anlamlı koreografisini yedek kulübesinde oturan her iki takımın futbolcuları da pür dikkat izledi.
Diğer yandan koreografi sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
YEREL HABERLER Sivas 4 Eylül Stadyumu tamamen doldu
Hakan Arslan ve Emre Kılınç ligdeki 8. golünü attı
YEREL HABERLER Hakan Arslan ve Emre Kılınç ligdeki 8. golünü attı
Sivasspor’a 2 gün izin
YEREL HABERLER Sivasspor’a 2 gün izin
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından
Rıza Çalımbay: “Takımımdan çok memnunum”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Takımımdan çok memnunum”
Fatih Terim: “Hak etmediğimiz bir sonuç aldık”
YEREL HABERLER Fatih Terim: “Hak etmediğimiz bir sonuç aldık”
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 2-2
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: 2-2
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç ...
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk ...
Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç devam ...
4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER 4 Eylül Stadyumu bayraklarla donatıldı
Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü Sivas'ta 8 Mart Kadınlar Gününde çiçekçilerde yaşanan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kadınlar Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü Sivas'ta 8 ...
Stat kapıları 15.30’da açılacak
YEREL HABERLER Stat kapıları 15.30’da açılacak
Öğrencilerden Mehmetçiğe tam destek
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiğe tam destek
Kadınlara gül yerine kaktüs hediye etti
YEREL HABERLER Kadınlara gül yerine kaktüs hediye etti
Pazarcılıktan patronluğa geldi, şimdi tüm çalışanları kadın Sivas’ta devlet desteği ile yaklaşık 4 milyon lira maliyetle kurulan kültür mantarı tesisinde çalışanların hepsinin kadın olması dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Pazarcılıktan patronluğa geldi, şimdi tüm çalışanları ...
(Görüntülü) Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER (Görüntülü) Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
Sivasspor’a şok! 2 futbolcu 3 ile 6 hafta yok
YEREL HABERLER Sivasspor’a şok! 2 futbolcu 3 ile 6 hafta yok
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray'a Sivas'ta coşkulu karşılama
Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor Sivas’ta 74 yaşındaki yaşlı kadın, yaşının neden olduğu zorluklara rağmen engelli üç çocuğunu gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna ...
Galatasaray kafilesine Sivas’ta coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesine Sivas’ta coşkulu karşılama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X