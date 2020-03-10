Her birine şehitlerimizin ismini verip, tek tek ağaç dallarına astılar Sivas’ta bir grup genç, Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan 34 askerimizin isimleri verilen kuş yemliklerini tek tek ağaç dallarına astılar

Sivas’ta bir grup genç, Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan 34 askerimizin isimleri verilen kuş yemliklerini tek tek ağaç dallarına astı.

Damla Gönüllük Hareketi üyesi bir grup genç, Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan 34 askerimize vefa borcunu ödemek için 33 şehidimizin isimlerini taşıyan kuş yemlikleri tasarladı. Pet şişe ve plastik tabak kullanarak tasarlanan yemlikler, Mevlana mahallesinde bulunan Ethembey parkı içerisinde ki ağaçların dallarına tek tek asıldı.

Damla Gönüllük Hareketi il temsilcisi Rukiye Kale, “Biz Sivas’ta 81 arkadaşımızla birlikte gönüllülük çalışması yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gönüllülük hareketiyiz. Damla Sivas olarak birçok aktivitede bulunuyoruz. Bugün de buraya İdlib’de şehit olan 34 şehidimiz adına kuş yemliği yapmak için geldik. Arkadaşlarımız ile birlikte toplandık plastik tabak ve plastik şişe ile birlikte ufak birkaç malzeme ile birlikte maneviyatı güçlü bir iş yaptık. Buradaki amacımız şehitlerimizi unutmadığımız, ailelerine onları bizim de hatırladığımızı göstermekti. Bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemekti aslında. Bu etkinliğimiz 3 saat sürdü yemlikleri yapmak, ipe geçirmek ve takmak ile birlikte bu etkinliğimizi 30 arkadaşımız ile birlikte yaptık” dedi.

Şehitlere olan vefa borcunu ödemek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Feyzanur Çabuk, “Şehit haberimizi aldığımızda birçok canın yandığını öğrendik. Ateş düştüğü yeri bir anda yakmıyor ve bizde bundan etkilendik. Bizde Damla ailesi olarak buna kayıtsız kalmayalım istedik vefa borcumuzu ödeyelim istedik, şehitlerimizin adlarının yazılı olduğu kuş yemliği yaptık bir nebze vefa borcumuzu ödeyelim istedik” dedi.

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