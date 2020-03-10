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Yerli üretime bilim zırhı Beraberindeki heyet ile birlikte TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret ederek Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yetiştirecekleri öğrencilerle savunma sanayii alanında yerli üretimin büyümesine katkı sağlamak istediklerini söyledi

İHA

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, beraberindeki akademik personel ile birlikte Türkiye'nin en önemli savunma sanayii kuruluşları arasında yer alan TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY'ı ziyaret etti.

Yerli üretime bilim zırhı Beraberindeki heyet ile birlikte TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret ederek Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yetiştirecekleri öğrencilerle savunma sanayii alanında yerli üretimin büyümesine katkı sağlamak istediklerini söyledi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, beraberindeki akademik personel ile birlikte Türkiye’nin en önemli savunma sanayii kuruluşları arasında yer alan TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret etti.
Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla Ankara’da incelemelerde bulunan Rektör Kul ve beraberindeki heyet, ilk olarak Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK SAGE’de sistem projeleri hakkında bilgi aldı.
Geliştirilen projelerin Türkiye’ye ciddi katkılar sağladığını kaydeden Rektör Kul, ülkemize değer katacak projelerde işbirliği yapmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek “Savunma sanayiine katma değeri yüksek teknoloji ve ürün sağlamak için çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz savunma teknolojileri alanında ihtisaslaşmak, ortak projeler üretmek ve bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek” dedi.
“Hava ve yer mühimmatları geliştiriyoruz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ise; “Kurumumuz 1972 yılından günümüze kadar savunma teknolojileri alanında ArGe çalışması yürütüyor. Geliştirdiğimiz projeler üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alıyor ve savaş ortamında kullanılıyor. Bu kapsamda karadan karaya topçu roketleri, hassas güdüm kitleri, kanatlı güdüm kitleri, sığınak delici mühimmatlar, görüş içigörüş ötesi füzeler olmak üzere hava ve yer mühimmatları geliştiriyoruz” dedi.
TÜBİTAK SAGE ziyaretinin ardından TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret eden Rektör Kul ve beraberindeki heyeti Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten karşıladı. Yapılan faaliyetler ve ArGe çalışmaları hakkında Kul ve beraberindeki heyeti bilgilendiren Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten, Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, altyapı ve bilgi birikimi oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
TÜBİTAK UZAY olarak gözlem uydularının tasarım ve üretim sürecini tamamladıklarını ve bunun yanı sıra haberleşme uydularını milli imkanlarla yurt içinde üretme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mesut Gökten; “TÜBİTAK UZAY, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu RASAT ve GÖKTÜRK 2 uydu projeleri kapsamında gereksinim geliştirme sürecinden, fırlatma ve operasyonel kullanım aşamalarına kadar geçen bütün aşamalarda, proje yönetiminin ve sistem mühendisliğinin gerektirdiği tüm süreçleri uygulamaktadır. Söz konusu projelerin sistem düzeyi gereksinim analizi, sistem tasarımı, arayüz yönetimi, test ve entegrasyon, güvenilirlik analizleri, risk yönetimi, kalite yönetimi, konfigürasyon yönetimi gibi sistem düzeyi faaliyetleri TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştirilmiştir. Yenilikçi ve yerlilik oranı yüksek, uyduuzay teknoloji ve uygulamalarına yönelik çalışmalar İMECE Uydu Alt Sistemleri Geliştirme Projesi kapsamında devam etmektedir” diye konuştu.
“Üretime dahil olmak için çalışıyoruz”
Savunma sanayii alanında yerli üretimde ciddi gelişmeler yaşandığını ve üniversite olarak bu gelişmelere katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul; “Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle savunma sanayii alanında yerli üretimin büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Savunma sanayii kuruluşlarıyla işbirliği yaparak hem üniversite hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimizle birlikte proje geliştirmek ve üretime dahil olmak için çalışıyoruz. Ayrıca savunma sanayii alanında görevli uzman akademisyenlerimizin üniversitemizde ders vermesini sağlayarak öğrencilerimize büyük bir imkan tanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Saha incelemesinin ardından guruplar arası çalışmalar yapılarak geliştirilebilecek projeler ve işbirliği yapılacak alanlar masaya yatırıldı.

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