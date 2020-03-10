Sivas'ta, kadın mahkumların el emekleri sergilendi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?



Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumların yaptığı resimler ile hediyelik eşyalardan oluşan sergi açıldı.

Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nca Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mahkumların el emeği ürünlerinden oluşan sergi açıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki sergiye Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve protokol üyeleri katıldı. Sergide, cezaevinde kalan mahkumların yaptığı resim, hediyelik eşya, anahtarlık, heykel, oyuncak, tepsi ve halı gibi el emeği ürünler yer aldı.

Açılış öncesi konuşan Vali Ayhan, "El emeği göz nuru bu ürünleri yapan cezaevindeki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Modern infaz yöntemlerinden en önemlisi insanları hayattan koparmamaktır. Onları hayata adapte etmek, motive etmek, ümitlerini canlı, hayallerini diri tutmak gerekir. Bunlar da onların hayal dünyalarının ürünüdür. Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu bu konuda güzel katkılar sağlamaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından il protokolü tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Vali Ayhan ve beraberindekiler sergiyi gezdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL

2020-03-10 15:56:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.