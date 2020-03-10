Sivas Judo takımı finale yükseldi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Burdur’da düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final” müsabakalarında Sivas’ı temsil eden judocular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Genel klasmanda derece yapan Sivas ekibi, Türkiye finaline katılacak.

Burdur’da yapılan “Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları” sona erdi. 2 gün boyunca Burdur Spor Salonunda yapılan heyecan dolu yarı final maçlarına birçok ilden yaklaşık 150 sporcu katılım sağladı.

Sivas’ı temsilen antrenörler Bekir Güzelimdağ, Hakan Cebeci nezdinde şampiyonaya katılan Sivas ekibi derece yapmayı başardı. 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan Sivas ekibi genel klasmanda derece yaparak Türkiye finallerinde Sivas’ı temsil etmeye hak kazandı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, kente derece ile dönen sporcuları kutlayarak başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.