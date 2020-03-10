Sivaslı halterci Kayapınar, Türkiye şampiyonu oldu

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Adana’da yapılan “Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonasına” Sivas’ı temsilen katılan Abdullah Kayapınar, 49 kiloda 173 kilo kaldırarak halterde Türkiye rekoru kırdı ve Türkiye şampiyonu oldu.

Adana’da düzenlenen “Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası” heyecanı sona erdi. Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli Spor Salonundaki halter şampiyonasına, 11 ilden 19 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti.

Sivas’ı temsilen şampiyonaya katılan Abdullah Kayapınar, rekor daha kırarak kente dereceyle dönmeyi başardı. Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyen Kayapınar, 49 kiloda 173 kilo kaldırarak halterde Türkiye rekoru kırdı. Altın madalyanın sahibi olan Kayapınar, Sivas halter camiasını da sevince boğdu.

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