(Görüntülü) Sivas'ta kadın mahkumların el sanatları sergilendi

SİVAS'ta Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın mahkumların yaptığı ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mahkumların yaptığı el sanatları ürünleri sergisi açıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde açılan sergiye, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve protokol üyeleri katıldı. Sergide cezaevinde kalan mahkumların yaptığı halı, resim, hediyelik eşya, anahtarlıklar, heykel, oyuncak, tepsi, süslemeli hediyelik sandıklar yer aldı.

Açılış öncesinde konuşan Vali Salih Ayhan, "El emeği, göz nuru bu ürünleri yapan cezaevindeki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Modern infaz yöntemlerinden en önemlisi insanları hayattan koparmamaktır. Onları hayata adapte etmek, motive etmek, ümitlerini canlı, hayallerini diri tutmak gerekir. Bunlar da onların hayal dünyalarının ürünüdür. Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu bu konuda güzel katkılar sağlamaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından il protokolü tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Vali Ayhan ve beraberindekiler sergiyi gezdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas

2020-03-10 18:09:05



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