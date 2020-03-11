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Yedi yıl sonra yeniden duydu Sivas’ta ilk defa gerçekleştirilen otoskleroz ameliyatı ile iç kulağında kireçlenme sonucu işitme kaybı yaşayan hasta, 7 yıl aradan sonra yeniden duyarak sağlığına kavuştu

İHA

Yedi yıl sonra yeniden duydu Sivas’ta ilk defa gerçekleştirilen otoskleroz ameliyatı ile iç kulağında kireçlenme sonucu işitme kaybı yaşayan hasta, 7 yıl aradan sonra yeniden duyarak sağlığına kavuştu

Sivas’ta ilk defa gerçekleştirilen otoskleroz ameliyatı ile iç kulağında kireçlenme sonucu işitme kaybı yaşayan hasta, 7 yıl aradan sonra yeniden duyarak sağlığına kavuştu.
Kent merkezinde yaşayan Yasemin Kaya yaklaşık 7 yıl önce işitme kaybı sorunu yaşadı. Bunun üzerine kentte bulunan bir hastaneye giden Kaya, yapılan tetkiklerde iç kulakta kireçlenme olduğu ve ameliyatın yapılması gerektiği söylendi. Azda olsa kulağı duyan Kaya, ameliyatı yıllarca erteledi. Fakat bir süre sonra evlenen ve daha sonra gebe kalan Kaya, kulağında işitme kaybının artması ve çevresi ile iletişimin zorlaşmasıyla Sivas Medicana Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu otoskleroz ameliyatının yapılmasına karar verildi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Adnan Ekinci tarafından Kaya’ya Sivas’ta ilk kez otoskleroz ameliyatı gerçekleştirildi.Zor ve tecrübe gerektiren ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleşen Kaya, sağlığına kavuştu.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Adnan Ekinci, Otoskleroz cerrahisi çok hassas ve deneyim gerektiren ciddi bir ameliyat olduğunu ifade ederek, “Hastamız bize her iki kulakta da işitme kaybı nedeniyle geldi. İşitme kaybı son zamanlarda artış göstermiş. Başka yerlerde yapılan muayenesinde otoskleroz tanısı konulmuş. Yaptığımız işitme kaybı testinde de her iki kulakta da yüzde 60’a yakın işitme kaybı tespit ettik. Otoskleroz kulak kemikçiklerinin kireçlenmesinden dolayı olan ve sadece insanlarda görülen bir hastalık. Genel olarak genetik bir hastalık. Kulak kemikçiklerinde ki özellikle özenki kemiğinde kireçlenme nedeniyle dış kulak ve zardan gelen sesin iç kulağa iletiminde bir problem olması nedeniyle ortaya çıkmakta. Bizde hastamıza o nedenle sol kulağında otoskleroz cerrahisi yaptık. Otoskleroz cerrahisi çok hassas ve deneyim gerektiren ciddi bir ameliyattır. Bu hastamızda da sol kulağında dikkatli bir şekilde kulak zarının altından girerek bu kemikçiklerden özenki kemiğini çıkarıp yerine işitmeyi sağlayacak şekilde protez koyduk. Hastamız yapılan son testlerde yüzde 60 olan işitme kaybının neredeyse tamamına yakın düzelmiş olduğunu tespit ettik. Zor bir ameliyat. Çünkü hastalarda baş dönmesi olabilir. Çok çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. Normal kulak zarı ameliyatı gibi değerlendirmemek lazım. Çünkü neticede kulak kemikçiklerini tekrar bir kısmını alıp yerine araya iletim sağlayacak protez koymanız gerekiyor. Çok ince ve hassas bir işlem. Sivas’ta da ilk yapılması açısından önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor” dedi.
Sağlığına kavuşan hasta Yasemin Kaya, 6 7 sene önce kulağında işitme kaybı başladığını söyleyerek, “Sesler çok derinden gelmeye başlamıştı. Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurdum. Kulağımda kireçlenme olduğunu söylemişti. Ameliyat olunması gerektiğini söylemişlerdi ama ben bu zamana kadar ertelemiştim. Ama gebelikten sonra işitme kaybım biraz artınca doktoruma başvurdum. Ameliyata karar verdim. Çünkü artık iletişim sağlayamıyorsunuz arkadaşlarla oldukça sıkıntı yaşıyorsunuz. İlerletmeden ameliyat olmaya karar verdim. Sivas’ta çok araştırdım. Sonra kendi doktoruma başvurdum. Kendisinin bu ameliyatı yaptığını söyledi. Bende hemen ameliyata karar verdim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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