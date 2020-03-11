Koronavirüs'e karşı hayvan barınağı ziyaretlere kapatıldı Sivas Belediyesi, koronavirüs'ün yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapattı

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Sivas Belediyesi, korona virüsün yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapattı.

Hayvan severlerin sık sık ziyaret ettiği Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı. Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.

Barınak, korona virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber tekrar ziyarete açılacak.

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