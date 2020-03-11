Virüslere karşı kelleli çözüm Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, Kuzu ve Koyun kellesi yiyerek korunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Virüslere karşı kelleli çözüm Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, Kuzu ve Koyun kellesi yiyerek korunuyor

İHA

Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, kuzu ve koyun kellesi yiyerek korunuyor.

Virüslere karşı kelleli çözüm Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, Kuzu ve Koyun kellesi yiyerek korunuyor

Ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı Sivaslılar, kuzu ve koyun kellesi yiyerek korunuyor.
Sivas'ta geceden fırına atılan ve yaklaşık 12 saatte pişirilen kuzu ve koyun kellesi baltayla kırılıp ayrıştırıldıktan sonra tüketiliyor. Vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen kelle, Sivaslıların vazgeçilmez lezzetleri arasında. Kelle Sivaslılar için hastalıklara karşı koruyucu bir zırh olarak görülüyor. Son günlerde artan korona virüs söylentileri üzerine, ülkemizde de görülen virüsten korunmak isteyenler Kelle yemeyi ihmal etmiyor. Sivas'ta uzun yıllardır kelle satışı yapan Muammer Kantar, kellenin şifa kaynağı olduğunu belirterek, "Kellenin özellikleri çoktur. Sabah yenmesindeki özelliklerden biri de kelle sabah soğuk ve serin havayı sevdiği için tok tutma özelliği olduğundan yiyen insanlar akşama kadar acıkmazlar. Zaten kelle şifadır, zihin açar. Bu korona virüsünün de şifasıdır. Kellede 67 çeşit lezzet vardır, gözünün lezzeti ayrıdır, beyninin lezzeti ayrıdır, yanak etinin lezzetinin ki ayrıdır. Kellenin talebi Sivas'ta çoktur. Fiyatı, koyun kellemiz 35 lira, kuzu kellemiz ise 30 liradır” dedi.
Onur Soğancıoğlu, hastalıklardan korunmak için sürekli kelle yediğini dile getirerek, “Fırsat buldukça Muammer ağabeyimizin meşhur dükkanı olan kelleci de sabahları erken saatlerde mümkün mertebe hastalıklardan korunmak için ve bu tadı bu kültürü tekrar tatmak için sürekli geliyorum. Çok seviyoruz. Biz bu Sivasımızın kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan kelle yemeği herkese de tavsiye ederiz. Ben şu an dünyayı kasıp kavuran bu meşhur korona virüsü de dahil pek çok hastalığa iyi geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle herkesi kelle yemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs'e karşı hayvan barınağı ziyaretlere kapatıldı Sivas Belediyesi, koronavirüs'ün yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapattı
YEREL HABERLER Koronavirüs'e karşı hayvan barınağı ziyaretlere ...
Sivas Belediyesinde toplu iş sözleşmesi Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özbelsan şirketi ile Hizmet İş Sendikası arasında ‘Toplu İş Sözleşmesi’ imzalandı.
YEREL HABERLER Sivas Belediyesinde toplu iş sözleşmesi Sivas ...
Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi
Sivas'ta halk otobüslerinde 'koronavirüs' ilaçlaması
YEREL HABERLER Sivas'ta halk otobüslerinde 'koronavirüs' ilaçlaması
Sivas’ta halk otobüslerinde virüs önlemi
YEREL HABERLER Sivas’ta halk otobüslerinde virüs önlemi
Gürün’de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” bilgilendirme toplantısı Sivas’ın Gürün ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Gürün’de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
Minik eller, tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını kendileri yaptı Sivas kent merkezi Meraküm Mahallesinde yaşayan çocuklar, ellerine aldıkları tırmık ve kürekle boş araziyi futbol tutkusuyla futbol sahasına çevirdiler
YEREL HABERLER Minik eller, tırmık ve kürekle kendi futbol ...
Yedi yıl sonra yeniden duydu Sivas’ta ilk defa gerçekleştirilen otoskleroz ameliyatı ile iç kulağında kireçlenme sonucu işitme kaybı yaşayan hasta, 7 yıl aradan sonra yeniden duyarak sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Yedi yıl sonra yeniden duydu Sivas’ta ilk defa ...
(Görüntülü) Sivas'ta kadın mahkumların el sanatları sergilendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sivas'ta kadın mahkumların el sanatları ...
Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için öğrencisini alçı ile kapladı Sivas’ın Hafik ilçesinde kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen akademisyenler, üniversite öğrencisinin üzerini alçı ile kapladı
YEREL HABERLER Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için öğrencisini ...
Sivas'ta, kadın mahkumların el emekleri sergilendi
YEREL HABERLER Sivas'ta, kadın mahkumların el emekleri sergilendi
Sivaslı okçular Türkiye 3.’sü oldu
YEREL HABERLER Sivaslı okçular Türkiye 3.’sü oldu
Sivaslı halterci Kayapınar, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Sivaslı halterci Kayapınar, Türkiye şampiyonu oldu
Sivas’ta yapılan “Okullar arası bisiklet yarışları” sona erdi
YEREL HABERLER Sivas’ta yapılan “Okullar arası bisiklet yarışları” ...
Sivas Judo takımı finale yükseldi
YEREL HABERLER Sivas Judo takımı finale yükseldi
Sivas’ta bahar temizliği başladı Yoğun geçen kış mevsiminin ardından Sivas Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri kentte bahar temizliği başlattı
YEREL HABERLER Sivas’ta bahar temizliği başladı Yoğun geçen kış ...
Sivas’ta “Enerji okuryazarlığı” seferberliği başladı Sivas’ta 20 pilot ilkokulda
YEREL HABERLER Sivas’ta “Enerji okuryazarlığı” seferberliği ...
(Görüntülü) Hidrosefali hastası Aleyna, endoskopi yöntemiyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hidrosefali hastası Aleyna, endoskopi ...
Hidrosefali hastası Aleyna, endoskopi yöntemiyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Hidrosefali hastası Aleyna, endoskopi yöntemiyle ...
14 yıl sonra şanttan kurtuldu, sağlığına kavuştu Sivas’ta anne karnında hidrosefali teşhisi konulduktan sonra ameliyat ile beynine şant takılan hasta 14 yıl sonra endoskopik yöntemle tedavi edilerek sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 14 yıl sonra şanttan kurtuldu, sağlığına ...
Yerli üretime bilim zırhı Beraberindeki heyet ile birlikte TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY’ı ziyaret ederek Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceleyen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yetiştirecekleri öğrencilerle savunma sanayii alanında yerli üretimin büyümesine katkı sağlamak istediklerini söyledi
YEREL HABERLER Yerli üretime bilim zırhı Beraberindeki heyet ile ...
Her birine şehitlerimizin ismini verip, tek tek ağaç dallarına astılar Sivas’ta bir grup genç, Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit olan 34 askerimizin isimleri verilen kuş yemliklerini tek tek ağaç dallarına astılar
YEREL HABERLER Her birine şehitlerimizin ismini verip, tek tek ağaç ...
Fazla iyotta Hashimoto tehlikesi Profesör Doktor Ayhan Koyuncu, fazla iyot tüketiminin Hashimoto tiroidine neden olabileceğini söyledi
YEREL HABERLER Fazla iyotta Hashimoto tehlikesi Profesör Doktor ...
İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla vakit geçirdi
YEREL HABERLER İnterpol Daire Başkanı hafta sonunda kangallarla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X