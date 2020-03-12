Sivaslı güreşçiler 3 madalya kazandı

Erzincan’da yapılan “Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakalarına” Sivas’ı temsilen katılan sporcular 3 madalya kazandı.

Erzincan’da düzenlenen “Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları” tamamlandı. Merkez Spor Salonu’nda yapılan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara, Ankara ve İstanbul’un da aralarında yer aldığı 29 ilden 250 sporcu katıldı.

Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 1617 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. Sivas’ı temsilen müsabakaya katılan Sivas Güreş Eğitim Merkezi sporcuları derece yapmayı başardı. 80 kiloda M. Furkan Güneş altın madalya kazandı. 2 Bronz madalyanın daha kazanıldığı maçlarda Sivas ekibi kente 3 madalya ile döndü.

Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 2226 Mart’ta Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mücadele etmeye hakkı kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.