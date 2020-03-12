Sivas otobüs terminalinde 'koronavirüs' ilaçlaması

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Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı.

Türkiye'de bir kişide koronavirüs görülmesinin ardından Sivas Belediyesi tedbirlerini arttırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı şehirlerarası otobüs terminalinde ilaçlama çalışması yaptı. Koltuklar, bilet satış gişeleri ve yolcu bekleme alanları ekipler tarafından dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ

2020-03-12 11:36:36



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