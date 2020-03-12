TÜDEMSAŞ’ta virüs önlemi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'de (TÜDEMSAŞ) virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı olan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'de (TÜDEMSAŞ) dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de şu ana kadar bir kişide görülen, koronavirüse karşı hijyen çalışması başlatıldı.

Şirkette; giyinme alanları, banyolar, girişçıkış turnikeleri, yemekhaneler ile toplantı ve seminer salonları başta olmak üzere pek çok noktada virüslere karşı dezenfekte işlemi yapıldı.

Uzman ekipler tarafından yapılan dezenfekte ve hijyen çalışmasının virüs tehdidi atlatılıncaya kadar haftada bir kez tekrarlanacağı öğrenildi.

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