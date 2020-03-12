Sivas Otogarı'nda korona virüs önlemi Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminalin'de dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

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Sivas Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptı. Sivas Belediyesi’ne bağlı ekipler giydikleri özel koruyucu kıyafetler ile Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminalinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan çalışmada, otogarın açık ve kapalı kısımları tamamen ilaçlanarak dezenfekte edildi. Vatandaşlar belediyenin yaptığı bu çalışmalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.

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