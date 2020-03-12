Zara’da Akif anıldı

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Sivas'ın Zara ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı yapıldı.

Kaymakam Vekili Hasan Meşeli, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, kamu kurum amirleri, oda başkanları ve öğrencilerin katılımı ile Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, öğrenciler hazırladıkları gösterimleri sundu. İstiklal Marşının beste yarışmasına katılan okunmayan farklı besteleri okul korosu tarafından seslendirildi.

Programın sonunda İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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